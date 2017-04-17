17 апреля 2017 года

Законопроект по «прибрежке» оценят депутаты

Правительство решило внести в Госдуму законопроект, который должен устранить противоречие, возникшее при изменении закона в части прибрежного рыболовства. С 2019 г. транспортировка и выгрузка уловов водных биоресурсов в замороженном виде при осуществлении «прибрежки» будет запрещена.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» кабмин рассмотрел на заседании 13 апреля. Правительство решило одобрить документ и внести его в Госдуму в установленном порядке.

Напомним, что в обширные поправки, которые были подписаны 3 июля 2016 г., вкралась путаница с прибрежным рыболовством. До последнего шли споры, как должен регулироваться этот вид промысла, разрешить ли осуществлять заморозку на борту. В итоге закон вышел с расхождениями. В новой редакции пункта 101 статьи 1 закона о рыболовстве говорится, что «прибрежка» предусматривает доставку уловов водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде. А в обновленной статье 20, в части 5, – что уловы ВБР, рыбная и иная продукция, произведенная из таких уловов на судах рыбопромыслового флота, подлежат транспортировке и выгрузке в живом, свежем, охлажденном и замороженном виде. Блок изменений по прибрежному рыболовству вступает в силу с 1 января 2019 г. Поэтому, пока есть время, власти решили устранить противоречие, сообщает корреспондент Fishnews. Соответствующий законопроект был внесен в правительство Минсельхозом.

На заседании правкомиссии по законопроектной деятельности замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что документ разработан для устранения противоречий в законе, а также для создания условий развития береговой переработки и поставки уловов прибрежного рыболовства на российскую территорию и пресечения вывоза прибрежных уловов в замороженном виде за пределы РФ. «Как уточнил Илья Шестаков, законопроект предусматривает запрет доставки прибрежных уловов водных биоресурсов на территорию Российской Федерации в замороженном виде», – сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Fishnews