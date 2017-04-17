17 апреля 2017 года

Рыбалка в открытом море пока больше на бумаге

Расширению российского промысла в открытых районах Мирового океана мешает целый ряд административных барьеров и неурегулированных нормативных вопросов. Это снижает эффективность экспедиций и приводит к удорожанию рыбной продукции.

Регулятор не торопится с разрешениями

В числе приоритетных задач, поставленных перед рыбной отраслью, уже многие годы фигурирует расширение промысла во всех доступных районах Мирового океана. Интерес бизнеса к активному освоению объектов океанического промысла в ближайшие годы может возрасти, в том числе из-за введения инвестиционных квот. Строительство нового флота потребует от судовладельцев поиска ресурсного обеспечения для рентабельной и эффективной работы.

«Для Ассоциации «Ярусный промысел» поставленные государством задачи являются частью стратегии долгосрочного развития. Наши компании систематически снаряжают и направляют флот в районы открытого моря Северной Пацифики для промысловой разведки и совместно с рыбохозяйственной наукой участвуют в программах ресурсных исследований», – рассказал Fishnews вице-президент АЯП Вячеслав Бычков.

В то же время в ассоциации обращают внимание на ряд неурегулированных вопросов, с которыми рыбакам приходится иметь дело на практике. Искусственные барьеры снижают эффективность рыболовства, приводят к удорожанию производимой продукции и препятствуют освоению перспективных объектов промысла.

Одной из таких проблем остается доступ к запасам крабов в районе Императорского хребта. Россия присоединилась к Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана еще в 2014 г. Однако Росрыболовство до сих пор отказывается выдавать разрешения на добычу.

«После безрезультатной трехлетней переписки с федеральным агентством предприятия нашей ассоциации были вынуждены отстаивать свои права на освоение краба в открытом море северной части Тихого океана в судебном порядке. Росрыболовство все это время фактически бездействовало, хотя в советский период крабовый промысел в зоне действия конвенции велся, и весьма активно», – привел пример Вячеслав Бычков.

Другой проблемой, сдерживающей развитие промысла в СЗТО, стали условия для вхождения российских судов в район действия конвенции. В соответствии с приказом Росрыболовства от 30 декабря 2008 г. № 493 любое судно, получившее разрешение на ведение промысла в этой зоне, должно сопровождаться наблюдателем. Если судно вело лов в исключительной экономзоне РФ, а промысловые скопления переместились в конвенциональные воды, капитан не сможет продолжить движение за рыбой без научного наблюдателя на борту.

Минфин против тунца

Возобновление российского промысла тунца, о котором говорят не первый год, также сталкивается с препятствиями. Все районы добычи этого ценного объекта регулируются международными конвенциями. Российская Федерация является участником только одной из них – Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ICCAT), причем промысловой деятельности не ведет в первую очередь из-за отсутствия тунцеловного флота.

Ассоциация «Ярусный промысел» последовательно добивается вступления России в Комиссию по рыболовству в центральной и западной части Тихого океана (WCPFC), регулирующую, в том числе и промысел тунца. Росрыболовство поддерживает эти планы, но указывает на позицию Минфина в части поиска источника средств по уплате национального взноса в бюджет комиссии.

«Предприятия ассоциации готовы к приобретению тунцеловного флота. Более того, уже фактически начата реализация проекта по глубокой переработке тунца на площадке комбината «Островной» на Шикотане. Наши расчеты и обоснования необходимости присоединения России к WCPFC в ближайшее время будут представлены отраслевому регулятору», – сообщил вице-президент АЯП.

Контроль без точек

Эффективной эксплуатации таких ресурсов открытого моря, как тихоокеанская сайра, а также сардина-иваси и скумбрия (в пределах экономзоны Японии), уже много лет мешает норма, предписывающая судам при пересечении внешней границы ИЭЗ РФ обязательно проходить через контрольные точки. Расстояние от района промысла до ближайшей из них – «Восток-17» – может составлять более 350 морских миль.

Помимо дополнительных расходов на топливо пробежки взад-вперед по океану в масштабах флота приводят к потерям десятков судосуток. По экспертным оценкам, упущенная выгода всех сайроловов по причине недолова ежегодно составляет порядка 400-600 млн рублей. Позицию АЯП о необходимости отмены требования о прохождении флотом контрольных пунктов (точек) для рыбопромысловых судов как избыточного и обременительного поддержали во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Осложняют работу рыбаков и крайне неудобные сроки оформления разрешений российским судам на ведение промысла скумбрии, сардины-иваси и анчоуса в ИЭЗ Японии. В 2016 г. промысловые билеты выписывались на основании распоряжения Росрыболовства, изданного 31 мая, а наиболее успешный облов этих видов ведется с декабря по февраль. Чтобы устранить проблему, регулятору достаточно сдвинуть срок выхода распорядительных документов на конец декабря, но пока этого не сделано.

Ассоциация также предлагает рассмотреть возможность принятия мер господдержки океанического промысла и окончательно урегулировать вопрос о размере таможенных и налоговых платежей при ввозе в страну рыбопродукции, выловленной в открытом море российскими судами. Эти и другие вопросы АЯП намерена поднять на круглом столе на тему «Развитие российского рыболовного промысла в открытых и удаленных районах Мирового океана: проблемы и перспективы», который 20 апреля пройдет в Совете Федерации.

Fishnews