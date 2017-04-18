18 апреля 2017 года

Рыбаки рассчитывают на «добавку» минтая и сельди

Так как разрешенный объем охотоморского минтая почти освоен в сезон «А» путины, промышленники надеются, что Росрыболовство рассмотрит возможность увеличения ОДУ, отмечает представитель компании «Интеррыбфлот» Сергей Суханов.

Напомним, за сезон «А» минтаевой путины российские пользователи в общей сложности освоили 874,6 тыс. тонн в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах.

«Учитывая, что общий допустимый улов по этим районам на весь год составляет 966 тыс. тонн, можно с уверенностью сказать, что путина прошла с опережением и годовой ОДУ непременно будет выбран в ноябре и декабре, – отметил специалист отдела организации промысла компании «Интеррыбфлот» Сергей Суханов. – Очень рассчитываем, что Росрыболовство рассмотрит возможность увеличения ОДУ, чтобы траловому флоту было чем заниматься в конце года».

Как рассказал собеседник Fishnews, «Интеррыбфлот» свои квоты по трем подзонам (15 тыс. тонн) закрыл полностью и теперь планирует провести столь же продуктивный промысел в Восточно-Сахалинской подзоне и на Курилах.

Специалист обратил внимание, что сельди за сезон «А» в основной промысловой подзоне – Северо-Охотоморской – добыто немногим больше 70 тыс. тонн из общедопустимого улова в 275 тыс. тонн. «Первая часть сельдевой путины завершилась со значительным недоловом. Однако общая квота минтая почти выбрана, и освободившийся флот в конце года, скорее всего, будет задействован на сельди. Это позволит полностью или почти полностью освоить ее ОДУ», - считает Сергей Суханов.

Он добавил, что суда «Интеррыбфлота» полностью выбрали квоту и по сельди (5 тыс. тонн). Теперь компания рассчитывает на промысел в районах, где общий допустимый улов для сельди не установлен. «В одной из таких подзон - Западно-Камчатской – в этом году лов идет необычайно хорошо: за неполных три недели промысла уже переосвоен рекомендованный объем вылова - 50 тыс. тонн. Ученые своевременно провели необходимую работу, надеемся, что этот объем будет увеличен», - подчеркнул Сергей Суханов.

Fishnews