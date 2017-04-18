18 апреля 2017 года

Сахалинские отраслевые объединения заручились поддержкой омбудсмена

Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» и Ассоциация рыборазводных лососевых заводов подписали соглашение о взаимодействии с институтом регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Одной из основных целей соглашения является укрепление законности и правопорядка в рамках деятельности сторон. Участники объединят усилия, чтобы выработать решения, направленные на соблюдение и восстановление нарушенных прав и законных интересов предпринимателей. Для этого планируется оперативно обмениватьсясоответствующей информацией. В свою очередь институт уполномоченного гарантируетрассмотрение обращений по фактам нарушения прав бизнесменов и принятие мер реагирования по восстановлению таких прав, сообщает корреспондент Fishnews. Стороны выразили готовность взаимодействовать со всеми заинтересованными предприятиями и организациями, общественными и государственными органами по вопросам реализации положений подписанного соглашения.

Сахалинский бизнес-омбудсмен Андрей Коваленко отметил, что налажено плотное сотрудничество с предпринимателями. «Тем не менее это соглашение нужное. В нем прописывается ряд форм взаимодействия, в том числе правовых и информационных», – отметил он. По мнению уполномоченного, формирование положительного делового климата в рыбохозяйственном комплексе очень важно. «Рыбохозяйственная отрасль для Сахалинской области является ключевой. Об этом говорил губернатор, в том числе и в своем инвестиционном послании. В его очередном отчете мы услышим отдельный блок, посвященный развитию этой отрасли островной экономики. Здесь в работе задействовано множество предпринимателей, создаются рабочие места», – добавил Андрей Коваленко.

По мнению исполнительного директора Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилла Проскурякова, были сформированы достаточные экономические и правовые предпосылки для заключения данного соглашения. «К сожалению, сегодня я не могу назвать рыбоводство наиболее защищенным видом хозяйственной деятельности. Поэтому данное соглашение для нас актуально», - сказал он. Собеседник добавил, что от омбудсмена в ассоциации ждут посильной помощи в решении текущих проблем. «В частности, мы видим институт уполномоченного как возможную альтернативу взаимосвязи с федеральным центром. Нормотворчество в нашей отрасли полностью находится в руках Минсельхоза. А вертикаль уполномоченных дает нам возможность доносить позицию предпринимателей через альтернативный канал, не проходящий фильтр Росрыболовства и его территориальных представительств», - отметил Кирилл Проскуряков. С другой стороны, ассоциация ждет посильной помощи и на местах, «ведь и здесь хватает проблем».

Председатель правления АСРКС Максим Козлов считает, что сегодня возникла необходимость по-новому оценить проблемы рыбной отрасли и подойти к их решению. Он отметил, что институт уполномоченного сам выступил с инициативой подписания такого соглашения и в ассоциации ее охотно поддержали. «Надеюсь, это позволит нам эффективней защищать наших рыбаков, предпринимателей, отстаивать их права и интересы уже на ином качественном уровне. Мы также рассчитываем наподдержку всех аспектов экономикой деятельности наших ассоциантов со стороны института уполномоченного. Думаю, такая совместная и разносторонняя работа будет полезна и нам, и противоположной стороне», – заключил руководитель объединения.

Fishnews