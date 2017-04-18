18 апреля 2017 года

МАГУ должен стать опорой региону

Мурманский государственный арктический университет (МАГУ), в состав которого переходит МГТУ, стал одним из победителей конкурса по созданию опорных вузов.

Итоги второго конкурсного отбора программы создания опорных университетов подвели в Министерстве образования и науки. В числе победителей экспертный совет ведомства назвал 22 вуза, которые разделены на две группы. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минобрнауки, в первую группу вошли восемь вузов с выделением федерального финансирования реализации программы развития. Среди них - Мурманский государственный арктический университет (МАГУ).

Напомним, в его состав решено влить Мурманский государственный технический университет (МГТУ), готовящий кадры для рыбной отрасли. Правительство РФ уже опубликовало распоряжение о выводе МГТУ из подведомственности Росрыболовства и передаче вуза Минобрнауки.

Во второй категории оказались еще 14 университетов, чьи программы развития финансово поддержат регионы с учетом методической помощи и консалтинга за счет средств Минобрнауки.

Победители были отобраны после рассмотрения 80 заявок. «Мы рассмотрели индивидуально каждую заявку, учитывая детально предлагаемую программу развития каждого университета, а также позицию региона о его актуальности и дальнейшей поддержке, - рассказала глава Минобрнауки Ольга Васильева. - Перед каждым отобранным вузом ставятся амбициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал. Количество поступивших заявок наглядно показывает растущий интерес к программе, и мы, безусловно, продолжим ее дальнейшее развитие».

Таким образом, в России уже определены 33 опорных университета: к 11 действующим добавилось 22 победителя второй конкурсной волны.

Цель программы по созданию опорных университетов – трансформация существующих вузов в центры генерации современных исследований, подготовка квалифицированных кадров и создание новых рабочих мест. Университет-участник программы должен разработать и реализовать совместно с региональными властями программу свою развития с амбициозными целями, в числе которых высокий уровень трудоустройства выпускников, показатели публикационной активности научных работников, рост объема НИОКР.

Fishnews