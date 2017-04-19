19 апреля 2017 года

Рыбаки смогут добыть больше сельди

В соответствии с рекомендациями ученых на 31 тыс. тонн увеличен возможный вылов сельди в Западно-Камчатской подзоне. Теперь он составляет 81 тыс. тонн.

Напомним, обоснование по увеличению рекомендуемого объема добычи гижигинско-камчатской сельди подготовил Магаданский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Было отмечено, что биомасса нерестового запаса и численность популяции значительно превышают оценки предыдущих лет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, обоснование рассмотрели и одобрили на заседании Бюро Отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве.

В этом году в Западно-Камчатской подзоне лов сельди идет необычайно хорошо: за неполных три недели промысла рыбаки успели переосвоить ранее установленный объем возможного вылова – 50 тыс. тонн.

Fishnews