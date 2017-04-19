Рыбаки смогут добыть больше сельди

19 апреля 2017 года
На вопросах налоговой системы глава правительства Дмитрий Медведев остановился, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за 2016 г. В этом году повышать налоги не планируется, подчеркнул премьер.
21 апреля в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию пройдет круглый стол, посвященный проблемам и перспективам развития рыболовства в открытых и удаленных районах Мирового океана.
Несмотря на разъяснения Минсельхоза об отсутствии необходимости переоформлять свидетельство соответствия ТСК при заключении договоров тайм-чартера, на практике рыбаки продолжают сталкиваться с претензиями со стороны пограничных органов.
В Свердловской области владельцы аквакультурного бизнеса незаконно брали плату за рыбалку на арендованных водоемах, сообщили в теруправлении Росрыболовства. Деньги взимались за аборигенные виды, к которым предприниматели отношения не имели.
18 апреля 2017 года
Мурманский государственный арктический университет (МАГУ), в состав которого переходит МГТУ, стал одним из победителей конкурса по созданию опорных вузов.
Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» и Ассоциация рыборазводных лососевых заводов подписали соглашение о взаимодействии с институтом регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.
19 апреля 2017 года
На вопросах налоговой системы глава правительства Дмитрий Медведев остановился, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за 2016 г. В этом году повышать налоги не планируется, подчеркнул премьер.
Минсельхоз выпустил новый приказ, утверждающий методику определения минимального объема объектов аквакультуры. Этот документ пришел на смену приказу от 14 июня 2016 г. № 235.
Компания «Порт Поронайск» подписала договор на предпроектные работы по реконструкции порта, включающей создание рыбного терминала. В планах – строительство стоянок для транспорта, холодильных складов, реконструкция причалов, восстановление железнодорожных путей.
21 апреля в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию пройдет круглый стол, посвященный проблемам и перспективам развития рыболовства в открытых и удаленных районах Мирового океана.
В СахНИРО полагают, что промысловая обстановка на добыче минтая в Восточно-Сахалинской подзоне в апреле будет хорошей. Очень важно, чтобы в районе было достаточно крупнотоннажных судов, подчеркнули в институте.
Несмотря на разъяснения Минсельхоза об отсутствии необходимости переоформлять свидетельство соответствия ТСК при заключении договоров тайм-чартера, на практике рыбаки продолжают сталкиваться с претензиями со стороны пограничных органов.
В Свердловской области владельцы аквакультурного бизнеса незаконно брали плату за рыбалку на арендованных водоемах, сообщили в теруправлении Росрыболовства. Деньги взимались за аборигенные виды, к которым предприниматели отношения не имели.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке представило результаты анализа рынка труда в рыбной отрасли макрорегиона. В исследовании приняли участие компании из шести субъектов РФ.
Ученый совет ТИНРО-Центра рекомендовал увеличить допустимый улов гребенчатой креветки в Татарском проливе на 150 тонн – до 850 тонн. Предполагается, что добавленные объемы рыбаки освоят в конце года.
18 апреля 2017 года
Компенсировать ожидаемое снижение добычи лосося в этом году Хабаровский край будет за счет краба и малоосваиваемых объектов, в том числе сардины-иваси, отмечает председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов региона Кирилл Фирсов.