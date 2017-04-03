03 апреля 2017 года

В диалоге с пограничниками наметился прогресс

Росрыболовство и Пограничная служба положительно оценили результаты деятельности межведомственной рабочей группы в 2016 г. Принятые на этой площадке решения способствовали повышению эффективности рыболовства и охраны морских биоресурсов.

На заседании коллегии Росрыболовства руководитель федерального агентства Илья Шестаков отметил, что в прошлом году удалось провести 13 заседаний межведомственной рабочей группы, на которых обсуждалось 25 вопросов, влияющих на эффективность рыболовства и государственного контроля в сфере охраны морских биоресурсов. «Деятельность рабочей группы в 2016 году оценена положительно, в том числе бизнес-сообществом, что повлияло на решение продолжить ее работу и в текущем году», – заявил глава рыбного ведомства.

Замруководителя Пограничной службы ФСБ России – руководитель департамента береговой охраны Геннадий Медведев согласился, что наличие межведомственной площадки позволило оперативно решать проблемные вопросы. Часть из них удалось урегулировать путем выработки согласованных с Росрыболовством решений по применению законодательства в сфере рыболовства.

«Установлены правила уведомления пограничных органов при неоднократном пересечении госграницы РФ без прохождения пограничного, таможенного и других видов контроля. Решен вопрос по доставке уловов ВБР не только в порты, но и в иные места доставки, определенные руководством Республики Крым. Определены необходимые условия осуществления российскими судами рыболовства в рамках обеспечения государством сохранения живых ресурсов в открытом море. Утвержден порядок оснащения судов ТСК и их виды», – перечислил успехи представитель погранслужбы.

Он обратил внимание на оперативное согласование позиций Росрыболовства и Пограничной службы по вопросу опломбирования ТСК и необходимости замены свидетельств соответствия на такое оборудование при заключении договора тайм-чартера. Другой положительный пример взаимодействия – утверждение временного порядка прохождения рыбопромысловыми судами контрольных точек в период добычи сайры, для чего был установлен временный контрольный пункт «Восток-17».

Как сообщает корреспондент Fishnews, по ряду других вопросов обсуждение продолжается. Так, пока не завершена работа по внесению изменений в закон о госгранице, дающих возможность судам рыбопромыслового флота осуществлять транзитный проход через Первый Курильский пролив. «В законе будет предусматриваться решение этой проблемы в целом. На сегодняшний день законопроект подготовлен, внесен в Госдуму и в первом чтении планируется его рассмотрение в апреле», – рассказал Геннадий Медведев.

По его словам, в этом году может быть разрешен и давний конфликт вокруг запрета рыболовства для маломерного флота в темное время суток. Проект приказа ФСБ об утверждении правил пограничного режима уже разработан и проходит внутреннее ведомственное согласование.

Еще одной важной задачей является разработка методики определения объемов живого краба. «Отсутствие действенных механизмов определения объемов краба, перевозимого в живом виде, без его 100%-го пересчета и взвешивания создает предпосылки к превышению разрешенных объемов добычи, а также приводит к конфликтным ситуациям при осуществлении пограничными органами госконтроля», – доложил начальник департамента береговой охраны. В новой методике должны быть прописаны четкие основания для полного пересчета и взвешивания краба.

«В условиях динамично меняющейся обстановки, требующей оперативного решения возникающих проблемных вопросов рыбохозяйственного комплекса, необходимо продолжать развивать практику совместной работы по обеспечению интересов государства в сфере рыболовства», – резюмировал Геннадий Медведев.

Fishnews