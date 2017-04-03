Новости
Замруководителя Пограничной службы ФСБ России – руководитель департамента береговой охраны Геннадий МЕДВЕДЕВ

В диалоге с пограничниками наметился прогресс

Росрыболовство и Пограничная служба положительно оценили результаты деятельности межведомственной рабочей группы в 2016 г. Принятые на этой площадке решения способствовали повышению эффективности рыболовства и охраны морских биоресурсов.

На заседании коллегии Росрыболовства руководитель федерального агентства Илья Шестаков отметил, что в прошлом году удалось провести 13 заседаний межведомственной рабочей группы, на которых обсуждалось 25 вопросов, влияющих на эффективность рыболовства и государственного контроля в сфере охраны морских биоресурсов. «Деятельность рабочей группы в 2016 году оценена положительно, в том числе бизнес-сообществом, что повлияло на решение продолжить ее работу и в текущем году», – заявил глава рыбного ведомства.

Замруководителя Пограничной службы ФСБ России – руководитель департамента береговой охраны Геннадий Медведев согласился, что наличие межведомственной площадки позволило оперативно решать проблемные вопросы. Часть из них удалось урегулировать путем выработки согласованных с Росрыболовством решений по применению законодательства в сфере рыболовства.

«Установлены правила уведомления пограничных органов при неоднократном пересечении госграницы РФ без прохождения пограничного, таможенного и других видов контроля. Решен вопрос по доставке уловов ВБР не только в порты, но и в иные места доставки, определенные руководством Республики Крым. Определены необходимые условия осуществления российскими судами рыболовства в рамках обеспечения государством сохранения живых ресурсов в открытом море. Утвержден порядок оснащения судов ТСК и их виды», – перечислил успехи представитель погранслужбы.

Он обратил внимание на оперативное согласование позиций Росрыболовства и Пограничной службы по вопросу опломбирования ТСК и необходимости замены свидетельств соответствия на такое оборудование при заключении договора тайм-чартера. Другой положительный пример взаимодействия – утверждение временного порядка прохождения рыбопромысловыми судами контрольных точек в период добычи сайры, для чего был установлен временный контрольный пункт «Восток-17».

Как сообщает корреспондент Fishnews, по ряду других вопросов обсуждение продолжается. Так, пока не завершена работа по внесению изменений в закон о госгранице, дающих возможность судам рыбопромыслового флота осуществлять транзитный проход через Первый Курильский пролив. «В законе будет предусматриваться решение этой проблемы в целом. На сегодняшний день законопроект подготовлен, внесен в Госдуму и в первом чтении планируется его рассмотрение в апреле», – рассказал Геннадий Медведев.

По его словам, в этом году может быть разрешен и давний конфликт вокруг запрета рыболовства для маломерного флота в темное время суток. Проект приказа ФСБ об утверждении правил пограничного режима уже разработан и проходит внутреннее ведомственное согласование.

Еще одной важной задачей является разработка методики определения объемов живого краба. «Отсутствие действенных механизмов определения объемов краба, перевозимого в живом виде, без его 100%-го пересчета и взвешивания создает предпосылки к превышению разрешенных объемов добычи, а также приводит к конфликтным ситуациям при осуществлении пограничными органами госконтроля», – доложил начальник департамента береговой охраны. В новой методике должны быть прописаны четкие основания для полного пересчета и взвешивания краба.

«В условиях динамично меняющейся обстановки, требующей оперативного решения возникающих проблемных вопросов рыбохозяйственного комплекса, необходимо продолжать развивать практику совместной работы по обеспечению интересов государства в сфере рыболовства», – резюмировал Геннадий Медведев.

Fishnews


НазадМетки: крабросрыболовство

Похожие новости

03 апреля 2017 года

Совет ВАРПЭ готовится к общественным слушаниям по ОДУ на 2018 год

На заседании 11 апреля Совет ВАРПЭ обсудит участие объединения в решении задач, поставленных на коллегии Росрыболовства. Также ассоциация выработает предложения по участию в общественном обсуждении прогноза общего допустимого улова на следующий год.

Инвестквоты готовят к запуску

Росрыболовство может начать прием заявок на инвестквоты уже с 1 июня, если правительство успеет до конца апреля утвердить пакет подзаконных актов. В перечень предлагаемых видов ВБР пока не входят крабы – по ним распределение начнется не ранее 2018 г.

Директор ВНИРО рассказал о реформах

Руководитель ВНИРО Кирилл Колончин рассказал, как в институте видят способы более эффективного использования бюджетных средств научными организациями, а также изложил дальнейшие этапы реформирования отраслевой науки.

Между заместителями главы Росрыболовства перераспределили обязанности

Новый замглавы Росрыболовства Михаил Иваник будет курировать работу по охране водных биоресурсов. Также изменилось распределение сфер ответственности между Петром Савчуком и Василием Соколовым.

Минсельхоз предложил меры для регулирования добычи краба

Проект приказа Минсельхоза предусматривает минимальный суточный объем добычи равношипого краба в новом подрайоне промысла – центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.

31 марта 2017 года

Браконьеров на Амуре встретят усиленной охраной

С начала мая в Хабаровском крае готовятся приступить к полномасштабным работам по охране водных биоресурсов Амура. Первый этап – противодействие осетровому браконьерству – продлится здесь до середины июня, затем все силы будут брошены на охрану тихоокеанских лососей.

Лента новостей

03 апреля 2017 года

Совет ВАРПЭ готовится к общественным слушаниям по ОДУ на 2018 год

На заседании 11 апреля Совет ВАРПЭ обсудит участие объединения в решении задач, поставленных на коллегии Росрыболовства. Также ассоциация выработает предложения по участию в общественном обсуждении прогноза общего допустимого улова на следующий год.

Рыбопереработка и аквакультура попали в планы России и Японии

По данным японских СМИ, премьер-министр Синдзо Абэ 27-28 апреля посетит Россию для продолжения переговоров о совместных экономических проектах. Часть из них предполагает сотрудничество в области рыбопереработки и марикультуры на Южных Курилах.

Китайский бизнес прорабатывает сотрудничество с российской рыбной биржей

«Дальневосточный аукционный рыбный дом» получил от китайской стороны предложение о совместной организации оптового рынка рыбопродукции на базе свободной экономической зоны города Муданьцзян.

Инвестквоты готовят к запуску

Росрыболовство может начать прием заявок на инвестквоты уже с 1 июня, если правительство успеет до конца апреля утвердить пакет подзаконных актов. В перечень предлагаемых видов ВБР пока не входят крабы – по ним распределение начнется не ранее 2018 г.

Рыбный бизнес Южной Кореи строит планы по работе в России

В связи с тем что у берегов Корейского полуострова сокращаются запасы водных биоресурсов, рыбохозяйственные предприятия Республики Корея собираются реализовывать проекты в Сахалинской области. В планах – добыча скумбрии и других видов, строительство заводов.

Директор ВНИРО рассказал о реформах

Руководитель ВНИРО Кирилл Колончин рассказал, как в институте видят способы более эффективного использования бюджетных средств научными организациями, а также изложил дальнейшие этапы реформирования отраслевой науки.

Между заместителями главы Росрыболовства перераспределили обязанности

Новый замглавы Росрыболовства Михаил Иваник будет курировать работу по охране водных биоресурсов. Также изменилось распределение сфер ответственности между Петром Савчуком и Василием Соколовым.

Камчатка субсидирует создание заводов по переработке отходов

До 2020 г. правительство Камчатского края планируют увеличить утилизационные мощности до тысячи тонн. Предприятия, являющиеся основными инвесторами производств по переработке отходов рыбного хозяйства, смогут воспользоваться субсидиями в рамках краевой программы по поддержке рыбной отрасли.

Минсельхоз предложил меры для регулирования добычи краба

Проект приказа Минсельхоза предусматривает минимальный суточный объем добычи равношипого краба в новом подрайоне промысла – центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.

31 марта 2017 года

Браконьеров на Амуре встретят усиленной охраной

С начала мая в Хабаровском крае готовятся приступить к полномасштабным работам по охране водных биоресурсов Амура. Первый этап – противодействие осетровому браконьерству – продлится здесь до середины июня, затем все силы будут брошены на охрану тихоокеанских лососей.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис»

Дмитрий КОТЛЯР

«БААДЕР». Легендарные машины

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Андрей ТЕТЕРКИН

Ждать принятия подзаконных актов мы не можем

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, генерал-лейтенант Сергей КУДРЯШОВ

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

Сергей КУДРЯШОВ

Стараемся предметно работать с рыбаками

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр САВЧУК

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

Петр САВЧУК

На рыбных прилавках пора навести порядок

Все интервью

Личное мнение

Начальник управления гражданского судостроения АО «Судостроительный завод «Вымпел» Сергей МАЗОХИН

Начальник управления гражданского судостроения АО «Судостроительный завод «Вымпел»

Сергей МАЗОХИН

Построить флот и не разориться

Директор по кадрам компании «Интеррыбфлот» Мария ПРОХОРЕНКО

Директор по кадрам компании «Интеррыбфлот»

Мария ПРОХОРЕНКО

Надо помогать ребятам воплощать мечты о море

Все материалы

Крупным планом

В подмосковном Голицыне прошло ежегодное заседание совета Ассоциации «ГКО Росрыбхоз»

Прудовое рыбоводство ставит новые задачи

Для того чтобы рассказать бизнесу, каким образом работать с информационной системой по оформлению ВСД, управление Россельхознадзора по Приморскому краю решило проводить во Владивостоке семинары

Предпринимателей учат оформлять «ветеринарки» на уловы

Все материалы

События

Одним из самых ярких событий тематического салона «Рыба и морепродукты» на «Продэкспо-2017» стал стенд компании «Русская рыбная фактория»

Ликбез по дальневосточной рыбе

Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба все равно съехалось много народу

«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.