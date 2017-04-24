24 апреля 2017 года

Почву для работы в Мировом океане может подготовить государство

В стимулировании российского рыболовства в Мировом океане на начальном этапе активную роль может сыграть государство в лице ФГУП «Нацрыбресурс», считает глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Бизнес вряд ли немедленно приступит к реализации инвестпроектов по выходу в Мировой океан, признал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, выступая на круглом столе в Совете Федерации. «Действительно, при выходе в Мировой океан риски бизнеса возрастают, инвестиции можно смело назвать венчурными. Откровенно говоря, вряд ли мы можем рассчитывать на то, что бизнес немедленно приступит к реализации инвестиционных проектов в этих направлениях», – заявил руководитель ведомства.

В стимулировании промыслов и привлечении инвестиций на начальном этапе активную роль может сыграть государство, считают в федеральном агентстве. «В частности, на базе «Нацрыбресурса» могут быть созданы проектно-научно-производственные компании, которые возьмут на себя так называемые посевные инвестиции и полностью подготовят проекты к реализации. Для этого потребуется наладить научное сопровождение, провести углубленный анализ рынков, разработать проекты судов, сформировать инвестиционные предложения», – сказал глава Росрыболовства.

В дальнейшем, по словам Ильи Шестакова, лидерство в проектах необходимо передавать частным индустриальным инвесторам с полным выходом государства из капитала проектной компании. «Такая модель может быть применима к промыслам криля и тунцов. Нечто подобное сейчас применяется и в Китае в крилевом сегменте», – отметил он.

При этом руководитель федерального агентства подчеркнул, что такая инициатива должна быть детально проработана с учетом основного – финансирования отраслевой госпрограммы, сообщает корреспондент Fishnews. Илья Шестаков напомнил, что последние три года по госпрограмме развития рыбохозяйственного комплекса ежегодно шло плановое сокращение на 10%.

«И по большому счету то финансирование, которое сейчас выделяется, и без того мизерное, и возможности, которые мы сохранили и по рыбоохране, и по институтам, в основном вызваны тем, что в свое время нам Минсельхоз из своей госпрограммы 3 млрд рублей на три года выделил волевым решением Николая Федорова. В следующем году у нас идет дальнейшее катастрофическое уже падение, поскольку этих 3 млрд рублей переходящих, они уже пропадают в бюджете, и мы падаем до уровня, при котором говорить не то, что о Мировом океане, тут бы собственную экономзону хотя бы исследованиями перекрыть», – сказал руководитель Росрыболовства.

Илья Шестаков подчеркнул, что в целом перспектива освоения Мирового океана связана в большей степени с возможностью финансирования и поддержки предприятий, которые будут и могут этим заниматься.

Fishnews