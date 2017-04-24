24 апреля 2017 года

Сергей Несветов: Не нужно отказывать рыбакам в праве на прибыль

«Архангельский траловый флот» второй год участвует в Seafood Expo Global в составе объединенного российского стенда. Выставка в Брюсселе – хорошая возможность для общения с покупателями, поставщиками и коллегами, считают в компании.

25 апреля в Брюсселе открывается крупнейшая выставка морепродуктов и технологий Seafood Expo Global/Processing Global. К национальной экспозиции российских предприятий в этом году вновь присоединится АО «Архангельский траловый флот», входящий в состав Северо-Западного рыбопромышленного консорциума.

«Выставка для нас – мероприятие многоплановое, – рассказал Fishnews исполнительный директор АТФ Сергей Несветов. – Это не только возможность представить всю линейку продукции, выпускаемой СЗРК, но и площадка для общения с нашими традиционными покупателями, поставщиками и коллегами. Не могу не сказать добрых слов в адрес Росрыболовства, которое второй год подряд организует объединенный российский стенд, практически заново формируя имидж отечественной рыбной отрасли на международной арене. Мы, со своей стороны, считаем это важным и с готовностью откликнулись на предложение принять участие в объединенной экспозиции».

Благодаря высочайшему качеству продукция АТФ, в первую очередь из трески и пикши, пользуется заслуженной популярностью в Европе. «В последнее время для европейских покупателей все большее значение имеет подтверждение экологичности и рационального управления промыслом. Наш промысел трески и пикши сертифицирован на соответствие критериям Морского попечительского совета (MSC), в настоящее время в процессе сертификации находится промысел сайды в Баренцевом море», – обратил внимание Сергей Несветов.

Он отметил, что распространенное заблуждение о том, что на экспорт отправляется самое дорогое и качественное, а в Россию идет рыба подешевле, не имеет ничего общего с действительностью. Востребованность продукции на том или ином рынке в большей степени определяется не ценой, а традициями потребления и вкусовых предпочтений населения.

«Например, минтай – рыба качественная и недорогая, но мы при всем желании не сможем продать весь объем вылавливаемого минтая внутри страны. То же можно сказать и о треске. В средней полосе России плохо знают треску, еще хуже пикшу, спрос на них ажиотажным не назовешь, поэтому часть продукции уходит на экспорт. Зато палтус, который вдвое дороже трески, практически полностью продается на внутреннем рынке, потому что считается деликатесом. В то же время головы и хвосты палтуса, которые у нас никому не интересны, пользуются большим спросом на некоторых азиатских рынках», – привел пример представитель компании.

По его словам, не нужно отказывать рыбакам в праве на получение прибыли, поскольку без прибыли не будет ни высоких зарплат экипажей, ни современных судов, ни весьма солидных налоговых отчислений в бюджеты и социальные фонды.

«Думаю, что не ошибусь, если скажу, что АТФ сегодня единственная в России компания, у которой существуют социальные обязательства перед регионом. Одним из акционеров компании является государство. В нашем соглашении, заключенном с администрацией Архангельской области, прописано обязательство компании определенную часть продукции поставлять в порт Архангельск. За прошедшие с момента приватизации три года мы это обязательство ни разу не нарушили», – подчеркнул Сергей Несветов.

Провозглашенный Росрыболовством курс на наращивание экспорта продукции глубокой переработки в АТФ считают абсолютно верной стратегией. Запасы водных биоресурсов, даже при условии рационального управления, ограничены, поэтому ключ к повышению эффективности – максимальное использование каждой добытой тонны ВБР для выработки продукции

На судах компании и сегодня выпускается не только мороженая продукция, но и широкий спектр субпродуктов. А в этом году АТФ приступает к строительству серии из четырех новых судов, которые придут на смену старым траулерам. «Все эти суда будут оборудованы самыми современными фабриками по производству филе, мукомольными установками, консервными цехами. Рассматриваем и проект строительства берегового рыбоперерабатывающего завода, оборудованного по последнему слову техники», – поделился планами исполнительный директор «Архангельского тралового флота».

Fishnews