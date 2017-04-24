Новости
В прошлом году «Архангельский траловый флот» также участвовал в Seafood Expo Global/Processing Global в Брюсселе

Сергей Несветов: Не нужно отказывать рыбакам в праве на прибыль

«Архангельский траловый флот» второй год участвует в Seafood Expo Global в составе объединенного российского стенда. Выставка в Брюсселе – хорошая возможность для общения с покупателями, поставщиками и коллегами, считают в компании.

25 апреля в Брюсселе открывается крупнейшая выставка морепродуктов и технологий Seafood Expo Global/Processing Global. К национальной экспозиции российских предприятий в этом году вновь присоединится АО «Архангельский траловый флот», входящий в состав Северо-Западного рыбопромышленного консорциума.

«Выставка для нас – мероприятие многоплановое, – рассказал Fishnews исполнительный директор АТФ Сергей Несветов. – Это не только возможность представить всю линейку продукции, выпускаемой СЗРК, но и площадка для общения с нашими традиционными покупателями, поставщиками и коллегами. Не могу не сказать добрых слов в адрес Росрыболовства, которое второй год подряд организует объединенный российский стенд, практически заново формируя имидж отечественной рыбной отрасли на международной арене. Мы, со своей стороны, считаем это важным и с готовностью откликнулись на предложение принять участие в объединенной экспозиции».

Благодаря высочайшему качеству продукция АТФ, в первую очередь из трески и пикши, пользуется заслуженной популярностью в Европе. «В последнее время для европейских покупателей все большее значение имеет подтверждение экологичности и рационального управления промыслом. Наш промысел трески и пикши сертифицирован на соответствие критериям Морского попечительского совета (MSC), в настоящее время в процессе сертификации находится промысел сайды в Баренцевом море», – обратил внимание Сергей Несветов.

Он отметил, что распространенное заблуждение о том, что на экспорт отправляется самое дорогое и качественное, а в Россию идет рыба подешевле, не имеет ничего общего с действительностью. Востребованность продукции на том или ином рынке в большей степени определяется не ценой, а традициями потребления и вкусовых предпочтений населения.

«Например, минтай – рыба качественная и недорогая, но мы при всем желании не сможем продать весь объем вылавливаемого минтая внутри страны. То же можно сказать и о треске. В средней полосе России плохо знают треску, еще хуже пикшу, спрос на них ажиотажным не назовешь, поэтому часть продукции уходит на экспорт. Зато палтус, который вдвое дороже трески, практически полностью продается на внутреннем рынке, потому что считается деликатесом. В то же время головы и хвосты палтуса, которые у нас никому не интересны, пользуются большим спросом на некоторых азиатских рынках», – привел пример представитель компании.

По его словам, не нужно отказывать рыбакам в праве на получение прибыли, поскольку без прибыли не будет ни высоких зарплат экипажей, ни современных судов, ни весьма солидных налоговых отчислений в бюджеты и социальные фонды.

«Думаю, что не ошибусь, если скажу, что АТФ сегодня единственная в России компания, у которой существуют социальные обязательства перед регионом. Одним из акционеров компании является государство. В нашем соглашении, заключенном с администрацией Архангельской области, прописано обязательство компании определенную часть продукции поставлять в порт Архангельск. За прошедшие с момента приватизации три года мы это обязательство ни разу не нарушили», – подчеркнул Сергей Несветов.

Провозглашенный Росрыболовством курс на наращивание экспорта продукции глубокой переработки в АТФ считают абсолютно верной стратегией. Запасы водных биоресурсов, даже при условии рационального управления, ограничены, поэтому ключ к повышению эффективности – максимальное использование каждой добытой тонны ВБР для выработки продукции

На судах компании и сегодня выпускается не только мороженая продукция, но и широкий спектр субпродуктов. А в этом году АТФ приступает к строительству серии из четырех новых судов, которые придут на смену старым траулерам. «Все эти суда будут оборудованы самыми современными фабриками по производству филе, мукомольными установками, консервными цехами. Рассматриваем и проект строительства берегового рыбоперерабатывающего завода, оборудованного по последнему слову техники», – поделился планами исполнительный директор «Архангельского тралового флота».

Fishnews

НазадМетки: выставкаминтайросрыболовство

Похожие новости

24 апреля 2017 года

Почву для работы в Мировом океане может подготовить государство

В стимулировании российского рыболовства в Мировом океане на начальном этапе активную роль может сыграть государство в лице ФГУП «Нацрыбресурс», считает глава Росрыболовства Илья Шестаков.

СКТУ пообещало не тянуть с выдачей разрешений

В период лососевой путины разрешения на вылов водных биоресурсов будут выдаваться в течение трех дней, заверил и.о. руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Игорь Казбанов. Он также сообщил, что получить промбилеты можно будет и в выходные.

Правительство определилось с видами биоресурсов под инвестквоты

Утвержден перечень видов водных биоресурсов, по которым будут выделять квоты на инвестиционные цели. Как и предполагалось, по крабам документ вступит в силу с 1 января 2018 г.

Дальний Восток готовится к встрече лосося

В этом году, по оценкам ученых, рыбаки смогут добыть на Дальнем Востоке порядка 319 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Непростая путина ожидается в Сахалинской области.

О дикой рыбе – со вкусом

На площадке профессиональной выставки METRO EXPO «Русская рыбная фактория» организовала дегустацию образцов рыбной продукции из дальневосточных морей и рассказала о тонкостях выбора дикой рыбы.

Руководителем Азово-Черноморского ТУ назначен Игорь Рулев

Приказом Минсельхоза назначен руководитель Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства. Ранее Игорь Рулев возглавлял территориальный орган в качестве врио.

Лента новостей

24 апреля 2017 года

Почву для работы в Мировом океане может подготовить государство

В стимулировании российского рыболовства в Мировом океане на начальном этапе активную роль может сыграть государство в лице ФГУП «Нацрыбресурс», считает глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Yantai Moon – 60 лет на рынке холодопроизводства

Мало кто знает, что история современного лидера в производстве холодильного оборудования и систем кондиционирования – китайской госкорпорации Yantai Moon –начиналась именно с сотрудничества с СССР, а первым «учебником», с которого и пошло развитие холодопроизводства в КНР, стал российский поршневой компрессор.

СКТУ пообещало не тянуть с выдачей разрешений

В период лососевой путины разрешения на вылов водных биоресурсов будут выдаваться в течение трех дней, заверил и.о. руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Игорь Казбанов. Он также сообщил, что получить промбилеты можно будет и в выходные.

Правительство определилось с видами биоресурсов под инвестквоты

Утвержден перечень видов водных биоресурсов, по которым будут выделять квоты на инвестиционные цели. Как и предполагалось, по крабам документ вступит в силу с 1 января 2018 г.

Дальний Восток готовится к встрече лосося

В этом году, по оценкам ученых, рыбаки смогут добыть на Дальнем Востоке порядка 319 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Непростая путина ожидается в Сахалинской области.

О дикой рыбе – со вкусом

На площадке профессиональной выставки METRO EXPO «Русская рыбная фактория» организовала дегустацию образцов рыбной продукции из дальневосточных морей и рассказала о тонкостях выбора дикой рыбы.

Сессия ПИКЕС во Владивостоке обещает стать насыщенной

26-я сессия ПИКЕС, которая пройдет в столице Приморья в октябре, будет посвящена влиянию изменений среды на экологию и биоресурсы Северной Пацифики. Расписание научных сессий и семинаров расширено, в программе – открытые лекции для студентов.

Руководителем Азово-Черноморского ТУ назначен Игорь Рулев

Приказом Минсельхоза назначен руководитель Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства. Ранее Игорь Рулев возглавлял территориальный орган в качестве врио.

Полицейские предотвратили «перераспределение» малька

В Ставропольском крае правоохранители задержали подозреваемого в краже более 215 кг годовалого малька карпа из водоема рыборазводного завода. Сообщается, что похититель собирался продать добычу конкурирующим предприятиям.

21 апреля 2017 года

О проблемах высшего образования в России

В высшем образовании РФ до сих пор доминируют традиционные технологии обучения, не позволяющие сформировать у выпускников практическую способность эффективно действовать в быстро меняющемся мире, отмечает заместитель первого проректора по научной работе Дальрыбвтуза Игорь Ким.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона Сергей БАРАБАНОВ

Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона

Сергей БАРАБАНОВ

Для развития нужен ресурс

Председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Кирилл ФИРСОВ

Председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края

Кирилл ФИРСОВ

Хорошие уловы – не повод расслабляться

Заместитель председателя правительства Хабаровского края – министр промышленности и транспорта края Сергей ИВАШКИН

Зампредседателя правительства – министр промышленности и транспорта Хабаровского края

Сергей ИВАШКИН

От корвета до траулера

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна

Александр ПОЗДНЯКОВ

Сохранить ресурс важно рыбакам

Все интервью

Личное мнение

Заместитель первого проректора по научной работе ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» Игорь КИМ

Заместитель первого проректора по научной работе Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

О проблемах высшего образования в России

Председатель Хабаровского организационно-методического центра ДВО РАН, директор Института водных и экологических проблем ДВО РАН, член-корреспондент РАН, профессор Борис ВОРОНОВ

Директор Института водных и экологических проблем ДВО РАН, член-корреспондент РАН, профессор

Борис ВОРОНОВ

Будущее Амура в наших руках

Все материалы

Крупным планом

Сегодня Yantai Moon занимает более 60% внутреннего рынка по пищевому холоду и около 40% – по промышленному

Yantai Moon – 60 лет на рынке холодопроизводства

В спорах по Арктике не хватает голоса рыбаков и ученых

В спорах по Арктике не хватает голоса рыбаков и ученых

Все материалы

События

В поселке Чныррах Хабаровского края весело отметили День корюшки

День корюшки удался на славу

Одним из самых ярких событий тематического салона «Рыба и морепродукты» на «Продэкспо-2017» стал стенд компании «Русская рыбная фактория»

Ликбез по дальневосточной рыбе

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.