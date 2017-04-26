26 апреля 2017 года

Рыбный завтрак в Брюсселе

Участники национального стенда России на Seafood Expo Global обсудили с руководством отрасли ситуацию на глобальных рынках и основные тенденции в сфере продвижения рыбной продукции и потребления рыбы.

На деловом завтраке в рамках брюссельской выставки собрались представители бизнес-сообщества и руководства Росрыболовства. Они попытались сравнить точку зрения рыбаков и взгляды регулятора на перспективы развития международной торговли и позиционирование продукции российской переработки на азиатских и европейских рынках, сформированные в рамках стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г.

«В настоящее время наша роль сводится к производству сырья для последующей переработки, и, к сожалению, этот тренд глобально пока сохраняется. Но динамика уже заметна: из года в год мы видим, что продукция переработки занимает в экспорте все большее место. В перспективе мы планируем принять наиболее активное участие по всей цепочке добавленной стоимости вплоть до конечного продукта, и вопрос в том, как мы будем этого добиваться», - заявил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Трансформации рыбохозяйственного комплекса, по его словам, будет способствовать строительство в ближайшие годы до 40-50 новых крупно- и среднетоннажных судов и до пяти-шести крупных рыбоперерабатывающих предприятий. В результате доля филе минтая в продукции российских компаний должна вырасти с 5-6% до 30%. «Это первый шаг в изменении структуры производства, который откроет окно для следующих технологических переделов, в том числе и для высокоэффективной переработки отходов производства», - обнадежил глава рыбного ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, заметные перемены должны последовать в структуре экспорта российской рыбы в страны Юго-Восточной Азии. «Массовому китайскому потребителю уже сейчас интересна готовая к употреблению продукция из белой рыбы и лососевых», - отметил Илья Шестаков. «Объем поставок российской рыбной продукции в Китай в обновленном несырьевом формате, по нашим оценкам, может достичь около 300 тыс. тонн в год», - добавил он.

Кроме того, планируется развитие крупных региональных проектов по переработке рыбы, в первую очередь на Дальнем Востоке, построенных по принципу кластера и способных стать центром притяжения как для отечественных, так и для иностранных уловов.

От европейского рынка глобальных перемен в Росрыболовстве не ожидают. «Очевидно, что даже после всех преобразований в структуре производства значительная доля поставок филе будет приходиться на рынок ЕС, - констатировал руководитель агентства, но рекомендовал экспортерам не расслабляться. - Нельзя останавливаться на одном лишь филе, тем более блочном. Это возможно наиболее удобный продукт с точки зрения производственных процессов, однако по сути филе также, как и б/г является сырьем, используемым для следующих переделов».

Несмотря на важность экспортного направления, приоритетной задачей, стоящей перед рыбохозяйственным комплексом, остается насыщение качественной продукцией российского рынка, напомнил глава российской делегации. Достичь этого, как полагают в Росрыболовстве, можно за счет выстраивания компаниями полной цепочки «вылов – производство – поставка – реализация», а также путем укрепления взаимоотношений с ретейлерами.

«У нас очень большие перспективы внутреннего российского рынка. Сегодня мы видим потребление филе минтая на российском рынке – всего лишь 30 тыс. тонн, а перспективы до 190 тыс. тонн», - обозначил одно из возможных направлений работы замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Практика работы с европейским рынком показывает, что модель экспорта филе достаточно комфортна, но несовершенна, отметил исполнительный директор «Архангельского тралового флота» Сергей Несветов. «Тут есть один большой недостаток – ее все время лихорадит. Лихорадит цены на филе, соответственно, у нас нет четкого прогноза, - признал он. – Поэтому я абсолютно согласен с тем, что береговая переработка и экспорт продукции высокой степени переработки – это реальная возможность зарабатывать дополнительную маржу».

Главная проблема российских рыбаков, по мнению Сергея Несветова, связана с тем, что они лишены прямого доступа к европейским покупателям. «В основном работа строится через европейских партнеров. С одной стороны, это некая прогнозируемость, это комфорт. С другой стороны, это бизнес с полузакрытыми глазами, где мы вынуждены конкурировать в большей степени по цене. Мы этого рынка не видим и не очень понимаем, что там происходит в этом втором переделе, каковы потребительские предпочтения, и как мы могли бы увеличить свои объемы», - указал представитель АТФ.

В то же время развитие береговой переработки пока остается уделом вертикально интегрированных компаний: помимо крупных вложений этот бизнес требует гарантий по обеспечению сырьем, которые может дать только наличие своей добычи. В ходе дискуссии некоторые рыбодобывающие компании предположили, что продукция глубокой переработки должна быть, прежде всего, ориентирована на экспорт. В противном случае получится, что рыбаки отнимают хлеб у российских же переработчиков, у которых как раз-таки налажены цепи поставок и связи с ретейлом и которые жалуются только на нехватку дешевого сырья.

Опыт работы с сетями крупных рыбодобытчиков в свою очередь высветил несоответствие общепринятой в отрасли упаковки рыбопродукции логистическим потребностям ретейлеров. Подстраиваться под требования розницы – значит увеличивать себестоимость продукции и снижать ее конкурентоспособность, считают участники рынка. А по мнению генерального директора Южно-Курильского рыбокомбината Константина Коробкова, крупным компаниям в силу масштабов производства вряд ли целесообразно работать напрямую с розницей.

«Производить готовый продукт, направленный на конечного потребителя, на судах - это неправильно и этого не будет. Какие бы пароходы мы сейчас не построили, все равно это будет промежуточный продукт. Высококачественный, произведенный в море, но тем не менее требующий вторичной переработки, доработки, хотя бы переупаковки на берегу. Поэтому говорить о том, что между производителем любого уровня и конечным потребителем не должно быть трейдера, на мой взгляд, неправильно», - выразил мнение руководитель предприятия.

В ходе диалога с рыбаками представители Росрыболовства уделили особое внимание инструментам маркетинга и работы с потребительским спросом. «Наша концепция предусматривает создание института развития рынков «Русская рыба», - рассказал Илья Шестаков. - Я уверен, что этот бренд заявит о себе в ближайшие годы все более четко, а тех рыбаков, которые согласились объединиться в ассоциацию, для того чтобы продвигать этот бренд и отечественную продукцию, работать на европейских и азиатских рынках, хотел бы отдельно поблагодарить».

По словам Петра Савчука, вопрос о формате и задачах ассоциации «Русская рыба» вскоре будет дополнительно обсуждаться с рыбаками. «Продвижение рыбопродукции, работа с потребителем – одна из основных задач для всех компаний», - привел он аргумент в поддержку ассоциации.

Fishnews