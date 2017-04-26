26 апреля 2017 года

ФАР предлагает подождать с налоговыми поправками

Росрыболовство считает необходимым отложить рассмотрение вопроса налоговых изменений в отрасли до 2019 г., подтвердил глава ведомства Илья Шестаков. Подготовлен проект соответствующего доклада президенту.

В рыбной отрасли в ближайшие годы ожидаются новые инвестиции в связи со строительством судов, береговых заводов, отметил исполнительный директор «Архангельского тралового флота» Сергей Несветов на деловом завтраке, проходившем 25 апреля в рамках выставки Seafood Expo Global в Брюсселе. В этих условиях нужно очень взвешенно относиться к идее увеличения фискальной нагрузки, обратил внимание представитель рыбной промышленности.

Комментируя тему налоговых изменений, заместитель министра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков вновь заявил о предложении перенести рассмотрение поправок, сообщает корреспондент Fishnews. «Мы тоже считаем, что с точки зрения инвестиционного роста сейчас трогать налоговые платежи, до 1 января 2019 года, еще и с учетом других поручений президента, наверное, было бы не совсем правильно», – сказал руководитель федерального агентства.

Он рассказал, что подготовлен проект соответствующего доклада президенту. Лучше отложить рассмотрение вопроса налоговых изменений до 2019 г., чтобы компании могли спокойно начать инвестирование, считают в рыбном ведомстве. Затем можно уже постепенно смотреть, как без резких рывков и штурмовщины решать вопрос. «Поэтому изменения к Налоговому кодексу мы будем дальше прорабатывать, но очень аккуратно и скрупулезно», – пообещал Илья Шестаков.

Напомним, что ранее власти занимались подготовкой изменений по расчету сбора за пользование водными биоресурсами и применению в рыбной отрасли ЕСХН.

Fishnews