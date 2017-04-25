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Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Максим КОЗЛОВ

Сахалинский бизнес планирует обсудить вопросы путины

На Сахалине ежегодно для обеспечения охранных мероприятий в период лососевой путины ключевые рыбацкие предприятия привлекают дополнительных людей и тратят колоссальные средства. Однако в этом году из-за неблагоприятного прогноза по вылову часть рек может остаться без охраны.

Как рассказал корреспонденту Fishnews председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Максим Козлов, традиционно основные рыболовецкие предприятия острова - члены АСРКС - в период лососевой путины привлекают к охране нерестовых рек порядка 178 человек. «Теруправление может выделить не более 100 человек для обеспечения охранных мероприятий в период проведения лососевой путины. Поэтому наши пользователи активно помогают в этой работе, они привлекают в два раза больше человек», - сообщил руководитель объединения. Он отметил, что на содержание привлекаемого штата, обеспечение техникой - машинами, лодками, моторами и иными средствами - ассоциацианты каждую путину тратят больше 100 млн рублей. «Наши пользователи несут затраты, сопоставимые с государственными, и обеспечивают высокий уровень охраны ресурсов», - подчеркнул председатель правления АСРКС.

Конечно, сегодня пользователей настораживают прогнозы подходов горбуши к берегам Восточного Сахалина - около 20 тыс. тонн. По словам Максима Козлова, низкие подходы и жесткие меры регулирования, предлагаемые наукой, могут привести к тому, что часть районов останется совсем без охраны. «Ведь если рыбакам не дадут ловить, они не выставят своих людей на охрану рек. Поэтому мы планируем детально обсудить этот вопрос на круглом столе, который состоится в рамках Дальневосточного научно-промыслового совета», - заключил руководитель АСРКС.

Fishnews

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