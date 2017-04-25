Сахалинский бизнес планирует обсудить вопросы путины

25 апреля 2017 года
Для школьных столовых Сахалинской области выбирают новые блюда из минтая, добытого местными компаниями. В дегустации участвуют сами учащиеся, а также их родители, педагоги и представители власти.
Совещания представителей правоохранительных, контролирующих органов и организаций рыбной отрасли позволяют обсудить проблемные вопросы и предложить меры по их решению, считают в прокуратуре Сахалинской области.
Основанный рыбопромышленниками Сахалинской области фонд «Родные острова» вошел в жюри XX экологического фестиваля «Зеленый калейдоскоп». В марте организация поддержала проведение кубка ДФО по боксу, а в планах на май – массовый забег в областном центре.
24 апреля 2017 года
В этом году, по оценкам ученых, рыбаки смогут добыть на Дальнем Востоке порядка 319 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Непростая путина ожидается в Сахалинской области.
21 апреля 2017 года
Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Министерству сельского хозяйства и ФСБ изучить возможность распространения опыта Сахалинской области по организации рыболовства в 6-мильной зоне и упрощения учета уловов прибрежного промысла.
20 апреля 2017 года
Авария танкера «Надежда» на Сахалине позволила выявить существенные недостатки и пробелы в российской системе ликвидации нефтеразливов, особенно на море, отмечают природоохранные организации.
27 апреля 2017 года
Начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор Ашарин рассказал Fishnews, как проходит работа по корректировке законодательства для рыбоводства.
Научно-практическая конференция, посвященная проблемам и развитию ООПТ, открылась в Камчатском крае. От участников ждут конкретных предложений по вопросам, связанным с экологией полуострова.
Ассоциация добытчиков минтая приступила к ресертификации промысла в Охотском море по стандарту Морского попечительского совета (MSC). Соответствующее соглашение подписано на выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global в Брюсселе.
Отраслевые институты, занимающиеся исследованиями в области аквакультуры, должны до конца года предоставить во ВНИРО полученные результаты. При этом их нужно привести в форму, удобную для практического применения на предприятиях.
В проектах подзаконных актов по инвестиционным квотам осталось два вопроса, которые требуют доработки: первый связан с проведением «аукциона на понижение», второй – с изъятием долей квот в связи с невыполнением инвестобязательств, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
В Ненецком автономном округе планируется полностью очистить водные объекты Нарьян-Мара и поселка Искателей от брошенных судов. Для этого в текущем году предполагается утилизировать 20 плавсредств, находящихся на озере Качгорт.
При решении задачи по увеличению доли российских товаров на внутреннем рынке важно соблюдать три принципиальных момента, отметил глава государства Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Гринпис призвал запретить использование судов обеспечения на промысле тунца в Индийском океане. Природоохранная организация считает, что такой флот выставляет устройства для скучивания рыбы, а также помогает вести лов другими способами.
К 24 апреля российские пользователи освоили 1,717 млн тонн водных биоресурсов - на 4,6% выше уровня прошлого года. Отставание на Северном бассейне (-18 тыс. тонн) обусловлено неблагоприятными гидрологическими и погодными условиями, а также изменением кормовой базы.
26 апреля 2017 года
Росрыболовство считает необходимым отложить рассмотрение вопроса налоговых изменений в отрасли до 2019 г., подтвердил глава ведомства Илья Шестаков. Подготовлен проект соответствующего доклада президенту.