Новости
Стенд «Русской рыбопромышленной компании» на Seafood Expo Global 2017 в Брюсселе

Российский стенд – удачная идея

По итогам Seafood Expo Global 2017 в Брюсселе «Русская рыбопромышленная компания» отметила положительный эффект от участия в национальном стенде России с точки зрения отраслевого представительства и привлечения посетителей.

С 25 по 27 апреля в столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global, которая ежегодно собирает ведущих игроков рыбного рынка – импортеров, экспортеров, оптовиков, переработчиков, поваров и закупщиков ресторанов, супермаркетов, гостиниц и других компаний розничной торговли и общественного питания. В этом году Брюссель отметился особенно широким представительством российских рыбаков.

«Русская рыбопромышленная компания» традиционно принимает участие в крупнейших международных выставках, посвященных рыбной отрасли. Seafood Global Expo стала для нас одной из основных площадок для проведения переговоров и заключения сделок с нашими партнерами, новыми и традиционными», – рассказал Fishnews директор по корпоративным коммуникациям ООО «Русская рыбопромышленная компания» Илья Власенко.

Второй год подряд РРПК остается одним из ключевых участников национального павильона России в Брюсселе, объединившего два десятка рыбодобывающих и перерабатывающих организаций. «Предложенный Росрыболовством формат общероссийского стенда – удачная идея, которая хорошо работает как для выставляющихся на стенде предприятий, привлекая дополнительное внимание и позволяя наиболее ярко представить национальную отрасль, так и для посетителей мероприятия, которые проще познакомиться с нашей работой именно так – когда все российские компании собраны вместе», – отметил представитель РРПК.

В дни выставки в рамках национального стенда проводилось большое количество деловых мероприятий – совещаний, презентаций, встреч и переговоров участников российской делегации с представителями смежных отраслей – банковских кругов, ретейла, ресторанного бизнеса, производителей и поставщиков технологического оборудования. «В этом году у организаторов был ряд трудностей, неизбежных при проведении выставок подобного масштаба, но, думаю, что к выставке в Циндао все эти моменты будут учтены», – подытожил Илья Власенко.

Fishnews

НазадМетки: выставкаросрыболовство

Похожие новости

02 мая 2017 года

Юридический форум выработал рекомендации для отрасли

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре обобщила итоги форума «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития». В рекомендациях для Правительства РФ и Госдумы нашли отражение актуальные вопросы правового регулирования деятельности рыбохозяйственного комплекса.

Фареры пожаловались на российские контрольные точки

Креветколовы Фарерских островов испытывают трудности с заходом в воды РФ из северных районов Шпицбергена: контрольные пункты находятся далеко от района промысла. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что над совершенствованием системы работают.

28 апреля 2017 года

Карелию хотят обеспечить собственным мальком

В Республике Карелия планируют построить селекционно-племенной центр рыбоводства. Это предприятие позволит региону решать, в частности, проблему импортозамещения молоди.

Брюссельские маршруты российского экспорта

С 25 по 27 апреля в столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global. Российскую рыбную индустрию на крупнейшем отраслевом смотре представили два десятка предприятий, как и год назад объединенных в рамках национального стенда и охватывающих географию от Мурманска до Камчатки.

РФ и Исландия хотят спасти свою семгу от норвежских сетей

Главы рыболовных ведомств России и Исландии договорились о сотрудничестве в защите национальных запасов лососей от перехватывающего промысла третьими странами. Соответствующий документ подписан в Брюсселе.

АДМ начала путь к очередной сертификации

На площадке Seafood Expo Global в Брюсселе Ассоциация добытчиков минтая подписала договор с независимой сертификационной компанией Acoura Marine на проведение ресертификации тралового промысла минтая в Охотском море на соответствие стандартам MSC.

Лента новостей

02 мая 2017 года

Отраслевое сообщество поддерживает ученых ТИНРО

Истекают сроки, на которые были избраны меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова. В поддержку руководства института выступили отраслевые ассоциации, коллеги-ученые, рыбацкие компании.

Судовладельцы получили право на утилизационный грант

Правительство утвердило механизм возмещения затрат на приобретение новых судов взамен сданных на утилизацию. Эта мера господдержки направлена, в частности, на повышение эффективности рыболовства.

Юридический форум выработал рекомендации для отрасли

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре обобщила итоги форума «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития». В рекомендациях для Правительства РФ и Госдумы нашли отражение актуальные вопросы правового регулирования деятельности рыбохозяйственного комплекса.

Российско-японские переговоры: взгляд из-за рубежа

Недавняя встреча Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ завершилась подписанием соглашения и заявлениями о готовности к сотрудничеству. Однако ряд азиатских СМИ оценивает перспективы российско-японского взаимодействия весьма осторожно.

Ученые рассказали о ходе нереста в Приазовье

В реках Дон и Кубань окунь уже отнерестился, а нерест серебряного карася только начался, отмечают специалисты АзНИИРХ. По их данным, рыба отметала икру в Азово-Кубанских лиманах и нерестово-выростных хозяйствах.

Аквакультура может попасть в новый закон

Минсельхоз готовит законопроект об органической продукции. Предполагается, что предложенным регулированием смогут воспользоваться и в аквакультуре.

Проблемы коренных народов изучают депутаты

На разных стадиях рассмотрения в Госдуме находится около 10 законопроектов по вопросам, связанным с правами КМНС. Об этом шла речь на круглом столе, организованном профильным комитетом ГД.

Фареры пожаловались на российские контрольные точки

Креветколовы Фарерских островов испытывают трудности с заходом в воды РФ из северных районов Шпицбергена: контрольные пункты находятся далеко от района промысла. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что над совершенствованием системы работают.

Россия и Япония уточнили планы по дальнейшей работе

Первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко подписали документ, отражающий задачи дальнейшего сотрудничества между странами по восьми приоритетным направлениям.

Пограничники освободили ценных «пленников»

Сотрудники погрануправления по Сахалинской области в последнюю неделю апреля задержали две группы браконьеров, добывавших трепанга и краба. Незаконно выловленные гидробионты оказались жизнеспособными и были выпущены в море.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Сахалинской области Андрей КОВАЛЕНКО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области

Андрей КОВАЛЕНКО

Повестка обсуждений для бизнеса и власти насыщенная

Капитан-директор Виталий ЦЕЛУЙКО. Фото из личного архива

Капитан-директор компании «Южно-Курильский рыбокомбинат»

Виталий ЦЕЛУЙКО

На промысле жизнь протекает интересно!

Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона Сергей БАРАБАНОВ

Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона

Сергей БАРАБАНОВ

Для развития нужен ресурс

Председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Кирилл ФИРСОВ

Председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края

Кирилл ФИРСОВ

Хорошие уловы – не повод расслабляться

Все интервью

Личное мнение

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

Виктор АШАРИН

Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

Заместитель первого проректора по научной работе ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» Игорь КИМ

Заместитель первого проректора по научной работе Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

О проблемах высшего образования в России

Все материалы

Крупным планом

Форум «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития»

Юридический форум выработал рекомендации для отрасли

Сегодня Yantai Moon занимает более 60% внутреннего рынка по пищевому холоду и около 40% – по промышленному

Yantai Moon – 60 лет на рынке холодопроизводства

Все материалы

События

В столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global

Брюссельские маршруты российского экспорта

В поселке Чныррах Хабаровского края весело отметили День корюшки

День корюшки удался на славу

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.