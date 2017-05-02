02 мая 2017 года

Российский стенд – удачная идея

По итогам Seafood Expo Global 2017 в Брюсселе «Русская рыбопромышленная компания» отметила положительный эффект от участия в национальном стенде России с точки зрения отраслевого представительства и привлечения посетителей.

С 25 по 27 апреля в столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global, которая ежегодно собирает ведущих игроков рыбного рынка – импортеров, экспортеров, оптовиков, переработчиков, поваров и закупщиков ресторанов, супермаркетов, гостиниц и других компаний розничной торговли и общественного питания. В этом году Брюссель отметился особенно широким представительством российских рыбаков.

«Русская рыбопромышленная компания» традиционно принимает участие в крупнейших международных выставках, посвященных рыбной отрасли. Seafood Global Expo стала для нас одной из основных площадок для проведения переговоров и заключения сделок с нашими партнерами, новыми и традиционными», – рассказал Fishnews директор по корпоративным коммуникациям ООО «Русская рыбопромышленная компания» Илья Власенко.

Второй год подряд РРПК остается одним из ключевых участников национального павильона России в Брюсселе, объединившего два десятка рыбодобывающих и перерабатывающих организаций. «Предложенный Росрыболовством формат общероссийского стенда – удачная идея, которая хорошо работает как для выставляющихся на стенде предприятий, привлекая дополнительное внимание и позволяя наиболее ярко представить национальную отрасль, так и для посетителей мероприятия, которые проще познакомиться с нашей работой именно так – когда все российские компании собраны вместе», – отметил представитель РРПК.

В дни выставки в рамках национального стенда проводилось большое количество деловых мероприятий – совещаний, презентаций, встреч и переговоров участников российской делегации с представителями смежных отраслей – банковских кругов, ретейла, ресторанного бизнеса, производителей и поставщиков технологического оборудования. «В этом году у организаторов был ряд трудностей, неизбежных при проведении выставок подобного масштаба, но, думаю, что к выставке в Циндао все эти моменты будут учтены», – подытожил Илья Власенко.

Fishnews