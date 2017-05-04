Суд рассмотрел вопрос по мере пресечения директору ТИНРО

04 мая 2017 года
В Астраханской области сотрудники полиции задержали работников рыболовецкого предприятия, подозреваемых в хищении леща и сома из улова. Мужчин взяли непосредственно с добычей.
03 мая 2017 года
Аукцион по распределению участков для аквакультуры был объявлен в Приморье в сентябре прошлого года, однако территориальное управление ФАС посчитало, что при проведении торгов были допущены нарушения.
02 мая 2017 года
Истекают сроки, на которые были избраны меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова. В поддержку руководства института выступили отраслевые ассоциации, коллеги-ученые, рыбацкие компании.
28 апреля 2017 года
С 25 по 27 апреля в столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global. Российскую рыбную индустрию на крупнейшем отраслевом смотре представили два десятка предприятий, как и год назад объединенных в рамках национального стенда и охватывающих географию от Мурманска до Камчатки.
Президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились сформировать перечень приоритетных совместных проектов на южных Курильских островах. По словам японского лидера, там, в частности, будут разводить рыб и морских ежей.
24 апреля 2017 года
26-я сессия ПИКЕС, которая пройдет в столице Приморья в октябре, будет посвящена влиянию изменений среды на экологию и биоресурсы Северной Пацифики. Расписание научных сессий и семинаров расширено, в программе – открытые лекции для студентов.
04 мая 2017 года
Участники аквакультурного рынка положительно оценили возможности, предусмотренные в законопроекте об органической продукции. Однако фермеры считают, что маркировка скорее пригодится крупным хозяйствам, которые работают на экспорт.
Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» готовится к лососевой путине. Рекомендации по мерам регулирования промысла руководитель объединения Максим Козлов предложил обсудить на рабочей группе в рамках ДВНПС.
Правительство Кении вводит меры по доставке на берег всей рыбы, пойманной в исключительной экономзоне страны. Ожидается, что это позволит нарастить рыбоперерабатывающие мощности республики с нынешних 2,5 тыс. тонн до 18,65 тыс. тонн в течение 18 месяцев.
Минсельхоз представил изменения, которые планируется внести в Положение об осуществлении госмониторинга водных биоресурсов и применения его данных. При этом предлагается признать утратившим силу постановление правительства от 26 февраля 1999 г. № 226.
На площадке Комитета по рыболовству ФАО (КОФИ) представили первую рабочую версию Глобального реестра рыболовных судов, рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения. Планируется, что эта система позволит эффективнее противодействовать ННН-промыслу.
Российский морской регистр судоходства вводит QR-код для защиты документов, выдаваемых по результатам технического наблюдения в промышленности. Предполагается, что это позволит оперативно проверять подлинность свидетельств.
В июне в заповеднике «Магаданский» пройдет учет мидий для оценки экологического состояния Охотского моря. Моллюсков исследуют ежегодно на протяжении четырех лет.
Общий вылов российских рыбодобывающих организаций к началу мая превысил 1,77 млн тонн водных биоресурсов – на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Астраханской области сотрудники полиции задержали работников рыболовецкого предприятия, подозреваемых в хищении леща и сома из улова. Мужчин взяли непосредственно с добычей.
03 мая 2017 года
Сезон «А» в целом подтвердил мнение ученых о достаточно благоприятном состоянии запасов североохотоморского минтая, отмечают в КамчатНИРО. Специалисты обращают внимание на цифры вылова, а также количественный и качественный состав рыбы в уловах.