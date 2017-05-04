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Суд рассмотрел вопрос по мере пресечения директору ТИНРО

4 мая суд во Владивостоке рассмотрел вопрос о продлении срока действия меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова. По неофициальной информации, домашний арест продлен до 9 августа.

Дело слушала судья Нина Буланова. На суд прибыли журналисты федеральных и региональных СМИ. Однако в начале заседания по ходатайству следствия журналистов удалили из зала.

Как сообщает корреспондент Fishnews, заседание длилось около трех часов. На оглашение решения представителей СМИ также не допустили, предложив взять комментарии у пресс-секретаря суда. Связаться с ним не удалось (рабочий день уже закончился).

По неофициальной информации, суд вынес решение о продлении домашнего ареста Льву Бочарову на три месяца – до 9 августа.

Напомним, по версии обвинения в 2015 г. ТИНРО-Центр оплатил подрядной организации отлов и транспортировку косаток для научных исследований. Следствие утверждает, что размещение аукционной документации и фактическая оплата были произведены «задним числом», когда собственно работы уже были выполнены. Именно это и ставят в вину руководителю института. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Лев Бочаров был задержан 14 марта. До 17 марта он содержался в ИВС Владивостока, после чего суд вынес решение о домашнем аресте.

Напомним, что коллектив ТИНРО-Центра по итогам собрания, состоявшегося в марте, выступил с открытым обращением в поддержку руководства института. Солидарность с учеными выразил президиум Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства. Директора ТИНРО и его первого заместителя Юрия Блинова поддержали также отраслевые объединения, коллективы компаний и институтов из разных регионов.

Fishnews

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