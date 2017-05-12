12 мая 2017 года

Рыбным компаниям Приморья помогут найти новых партнеров в АТР

Центр развития экспорта Приморского края планирует организовать коллективный стенд на международной выставке морепродуктов в Циндао в ноябре. К участию приглашаются организации малого и среднего бизнеса, заинтересованные в поставках в страны АТР.

На международной рыбохозяйственной выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global, которая прошла 25 – 27 апреля в Брюсселе, было представлено 22 компании из России – вдвое больше, чем в прошлом году. «За последние годы рыбацкая отрасль перестала быть разрозненной, она объединяется и консолидируется для решения общих задач. Участие в авторитетных выставках Брюсселя и Циндао, и проведение в России первого отраслевого форума и выставки – это логичные и целесообразные шаги на этом пути!» - отметил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Особое внимание привлекла экспозиция, представленная АНО «Центр развития экспорта Приморского края». На его стенде были представлены две организации: «Азиатско-Тихоокеанская рыбная компания» и «Сириус». «Активная работа их представителей с посетителями выставки принесла плоды, - сообщили Fishnews в пресс-службе Центра. - Китай заинтересован в треске, лососе, минтае и камбале. Корея и Египет – в тихоокеанской сельди и скумбрии. Европа (Франция, Великобритания, Италия и Польша) – в лососе».

«Предварительные результаты выглядят весьма обнадеживающими, участники высоко оценивают перспективы выхода их продукции на европейский рынок, несмотря на значительную удаленность Дальнего Востока. Мы в дальнейшем будем поддерживать подобные инициативы, особенно для такой отрасли, как рыбная, играющей одну из ведущих ролей в экономике Приморья», - заявил генеральный директор Центра развития экспорта Приморского края Сергей Казаков.

По его словам, запланирована организация коллективного стенда на крупнейшей в Азии международной выставке морепродуктов в Циндао (КНР), которая пройдет в ноябре. К участию в ней Центр приглашает все организации малого и среднего бизнеса, заинтересованные в экспорте своей продукции на рынки АТР. Напомним, в прошлом году China Fisheries and Seafood Expo посетило около 28 тыс. человек из 108 стран.

Fishnews