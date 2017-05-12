12 мая 2017 года

Проблему лова в Арктике рассмотрят с рыбопромышленниками

Росрыболовство проведет круглый стол с представителями рыбацкого сообщества и отраслевой науки по проекту соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в открытом море центральной части Северного Ледовитого океана.

15 мая в Санкт-Петербурге пройдет круглый стол «О регулировании рыболовства в центральной части Северного Ледовитого океана». В мероприятии примут участие сотрудники центрального аппарата Росрыболовства, теруправлений, научно-исследовательских институтов и других подведомственных учреждений, представители МИД России, субъектов РФ, отраслевых ассоциаций и рыбопромышленных предприятий.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на встрече планируется обсудить проект соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в открытом море центральной части Северного Ледовитого океана, который сейчас разрабатывается арктическими государствами и странами, выражающими свою заинтересованность в этом регионе. С докладом о ходе переговорного процесса и текущей редакции проекта соглашения выступит заместитель руководителя федерального агентства Василий Соколов.

Сокращение ледового покрова в центральной Арктике создает предпосылки для возможного развития коммерческого рыболовства в открытых водах. Эксперты не раз обращали внимание на необходимость минимизации рисков возникновения неконтролируемого промысла и предотвращения ущерба для уязвимых экосистем Арктики.

Соглашение затрагивает, в первую очередь, интересы приарктических государств: России, Канады, Дании (Гренландии), Норвегии и США. К разработке документа также присоединились Китай, Республика Корея, Исландия, Япония и Евросоюз, обозначающие Арктику как зону своих интересов.

По словам Василия Соколова, необходимо четко понимать, какие именно меры будут прописаны в новом документе для предупреждения нерегулируемого промысла в Арктике, и как они могут отразиться на геополитических интересах нашей страны. «У Российской Федерации самая обширная арктическая зона, кроме того, накоплен большой объем знаний по этому региону. В сотрудничестве с Норвегией мы много лет проводим исследования и успешно регулируем промысел совместных запасов», – отметил замглавы ФАР.

На круглом столе планируется рассмотреть международно-правовые аспекты регулирования рыболовства в Арктике. Мнением науки о перспективах осуществления промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана поделятся сотрудники ВНИРО и ПИНРО.

«Десять стран уже второй год обсуждают проект документа на международном уровне и пока не пришли к компромиссному решению. Считаем, что для аргументации нашей позиции не хватает экспертной оценки науки, практического взгляда рыбопромышленников, а также мнения субъектов РФ, в первую очередь тех, что расположены за полярным кругом. На предстоящей встрече хотим услышать все предложения и выработать итоговые рекомендации», – подчеркнул Василий Соколов.

Fishnews