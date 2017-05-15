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Прокурор Сахалинской области Николай РЯБОВ

Николай Рябов: Работать нужно в правовом поле

Информацию по итогам круглого стола, состоявшегося в апреле с представителями рыбной отрасли, прокуратура Сахалинской области использует в своей работе. Внимание таким встречам будет уделено и в дальнейшем, пообещал прокурор Николай Рябов.

Круглый стол, проведенный 13 апреля, позволил привлечь максимально широкий круг лиц, заинтересованных в решении проблемных вопросов в сфере рыболовства, отметил прокурор Сахалинской области Николай Рябов.

При этом он обратил внимание, что такие встречи организуются не в первый раз: практика их проведения началась с 2016 г. и показала свою эффективность.

Все темы, поднятые на круглом столе, имеют значение для рыбохозяйственной отрасли Сахалинской области, подчеркнул прокурор. Одним из главных вопросов, по словам Николая Рябова, является недостаточность правового регулирования в сфере рыболовства. «Например, нормативно не отрегулирован прибрежный лов водных биоресурсов лицами, не имеющими рыбопромысловых участков. Анализ законодательства показал, что такой промысел может вестись только в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации. Итоги обсуждения этого проблемного вопроса прокуратура области довела до Генеральной прокуратуры», – рассказал собеседник Fishnews.

Несовершенство правовой базы имеет место и в работе областной комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб, отметил прокурор.

Кроме того, в преддверии путины обсуждалась тема охраны мест добычи от браконьеров. «Органы прокуратуры ежегодно координируют деятельность правоохранительных и контролирующих органов в этой сфере. В нынешнем году на межведомственном совещании в прокуратуре области выработаны дополнительные меры для обеспечения законности в ходе путины с учетом результатов работы прошлых лет. Аналогичные совещания, заседания рабочих групп проходят во всех районах области под руководством горрайспецпрокуроров», – сообщил Николай Рябов.

Прокурор обращает внимание рыбопромышленников на важность действий в правовом поле. «При этом, независимо от результатов путины, предприниматели и руководители предприятий должны помнить, что они еще и работодатели, а значит, на них лежит обязанность по соблюдению прав нанятых ими работников», - подчеркнул глава областной прокуратуры.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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