17 мая 2017 года

Крабовый аукцион на подходе

18 и 19 мая в Москве должны пойти торги, по результатам которых будут закреплены квоты на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства. Победители аукциона получат возможность добывать ценные биоресурсы в промрайонах Приморья, Камчатки, Курил.

Торги по продаже долей крабовых квот были объявлены в апреле. Этот аукцион проводится по новым правилам: если раньше организовывать торги по «прибрежке» в отношении водных беспозвоночных должны были территориальные управления Росрыболовства, то теперь на это уполномочено само федеральное агентство.

Также, в соответствии с обновленным законодательством, предусмотрено, что заявители должны быть зарегистрированы в соответствующем прибрежном регионе.

Аукцион решено проводить в два этапа, сообщает корреспондент Fishnews. 18 мая должны состояться торги по продаже долей квот на вылов в подзоне Приморье, к югу от мыса Золотой, камчатского краба (две доли в 33% и одна в 34%), синего краба (две доли по 33% и одна в 34%), волосатого четырехугольного краба (две по 33% и одна в 34%), стригуна опилио (три доли по 16,67%).

На следующий день планируется провести торги еще по трем долям квот на добычу стригуна опилио в подзоне Приморье, к югу от Золотого (две в 16,67% и одна в 16,65%), трем лотам по колючему крабу в Южно-Курильской зоне (две доли в 33% и одна в 34%), по стригуну бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне (две доли в 33% и одна в 34%), волосатому четырехугольному крабу в Камчатско-Курильской подзоне (две доли в 33% и одна в 34%).

С победителями аукциона будут заключены договоры сроком до конца 2026 г.

Как следует из материалов официального сайта торгов, 15 мая комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе. Поступило 266 обращений от желающих побороться за квоты. Части заявителей в допуске к участию в торгах отказано.

Fishnews