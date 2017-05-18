Глава Росрыболовства посетит Дагестан

18 мая 2017 года
С 2018 г. оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным. В Росрыболовстве заявили о необходимости активнее готовиться к переходу на новую систему.
В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства. Он подозревается в получении взятки за «покровительство» во время весенней путины.
С начала года российские рыбаки добыли почти 1,9 млн тонн водных биоресурсов, превысив уровень прошлого года на 3,2%. Более 1,3 млн тонн поймано в Дальневосточном бассейне.
17 мая 2017 года
Вопросы организации лососевой путины рассмотрела комиссия по анадромным в Камчатском крае. Предполагается, что в этом году регион освоит более 186 тыс. тонн тихоокеанских лососей.
18 и 19 мая в Москве должны пойти торги, по результатам которых будут закреплены квоты на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства. Победители аукциона получат возможность добывать ценные биоресурсы в промрайонах Приморья, Камчатки, Курил.
За первые три месяца 2017 г. предприятия Крымского полуострова, занимающиеся товарной аквакультурой, вырастили более 36 тонн. Это несколько меньше показателя за аналогичный период прошлого года, но в то же время хозяйствам удалось расширить ассортимент.
18 мая 2017 года
Международная конференция «Безопасность пищевой продукции и анализ риска» открылась в Сочи. Россия – ключевой партнер ФАО в обеспечении людей доступным и качественным продовольствием, отметил премьер Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям форума.
Правительство утвердило правила субсидирования затрат производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Господдержка будет оказываться при условии предоставления скидки покупателю.
В состав наблюдательного совета свободного порта Владивосток включены губернаторы Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области и ЧАО, а также главы муниципалитетов, законодательных органов власти, представители объединений работодателей и профсоюзов этих регионов.
С 2018 г. оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным. В Росрыболовстве заявили о необходимости активнее готовиться к переходу на новую систему.
В эту «красную» путину Камчатский край собирается добыть 74 тыс. тонн горбуши в Карагинской подзоне. На западном побережье планируется освоить 20 тыс. тонн этого вида лосося.
Законопроект, который должен устранить разночтения новых правил для прибрежного рыболовства, предлагается включить в примерную программу работы Госдумы на июль. Решение 18 мая должен принять Совет ГД.
В Астраханской области разрабатывают биологические удобрения с фунгицидными свойствами на основе почвенных микроводорослей региона. Их влияние на плодородие выявят в ходе тестирования 50 образцов.
В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства. Он подозревается в получении взятки за «покровительство» во время весенней путины.
С начала года российские рыбаки добыли почти 1,9 млн тонн водных биоресурсов, превысив уровень прошлого года на 3,2%. Более 1,3 млн тонн поймано в Дальневосточном бассейне.
17 мая 2017 года
Вопросы организации лососевой путины рассмотрела комиссия по анадромным в Камчатском крае. Предполагается, что в этом году регион освоит более 186 тыс. тонн тихоокеанских лососей.