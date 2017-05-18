18 мая 2017 года

Глава Росрыболовства посетит Дагестан

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обсудит вопросы развития отрасли в прикаспийских регионах, в том числе модернизации рыбного терминала Махачкалы. Планируется встреча с главой республики и посещение рыбохозяйственных предприятий.

18 мая заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков намерен посетить Махачкалу. В программе визита совещание по вопросам развития рыбной отрасли в прикаспийских регионах, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Также предусмотрена встреча Илья Шестакова с главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым, в ходе которой предполагается обсудить ряд вопросов рыбного хозяйства. Важным пунктом повестки является проект по модернизации рыбного терминала в морском порту Махачкалы в рамках Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота.

Кроме того, руководитель Росрыболовства собирается посетить Махачкалинский рыбный порт, ФГБУ «Репродукционный комплекс осетроводства» и рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Дагфиш».

Fishnews