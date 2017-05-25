Росрыболовство собирается обсудить присвоение кодов орудиям лова

25 мая 2017 года
На майском заседании ДВНПС представитель пограничного управления поднял вопрос о недопустимости нарушений при промысле тихоокеанских лососей в исключительной экономзоне РФ. Тема нашла отражение в итоговом протоколе совета.
Разработка проекта соглашения по предупреждению ННН-промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана, по мнению большинства вовлеченных стран, близится к завершению. Но у России остался ряд принципиальных вопросов к последней версии документа.
Борьбу с браконьерством, отраслевой мониторинг, а также объединение научного флота обсудили на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Дальневосточный научно-промысловый совет предложил распространить в других регионах опыт, наработанный камчатскими пограничниками при организации совещаний с рыбаками.
25 мая в Москве пройдет общее собрание ВАРПЭ, на котором планируется утвердить основные направления деятельности ассоциации на ближайший год и обсудить вопросы практической реализации программы инвестиционных квот.
За апрель на торгах разыграны 115 участков для товарной аквакультуры общей площадью более 12 тыс. га. Всего с начала года пользователей обрели более 1100 РВУ на примерно 70 тыс. га.
25 мая 2017 года
На майском заседании ДВНПС представитель пограничного управления поднял вопрос о недопустимости нарушений при промысле тихоокеанских лососей в исключительной экономзоне РФ. Тема нашла отражение в итоговом протоколе совета.
Разработка проекта соглашения по предупреждению ННН-промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана, по мнению большинства вовлеченных стран, близится к завершению. Но у России остался ряд принципиальных вопросов к последней версии документа.
Борьбу с браконьерством, отраслевой мониторинг, а также объединение научного флота обсудили на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Дальневосточный научно-промысловый совет предложил распространить в других регионах опыт, наработанный камчатскими пограничниками при организации совещаний с рыбаками.
25 мая в Москве пройдет общее собрание ВАРПЭ, на котором планируется утвердить основные направления деятельности ассоциации на ближайший год и обсудить вопросы практической реализации программы инвестиционных квот.
За апрель на торгах разыграны 115 участков для товарной аквакультуры общей площадью более 12 тыс. га. Всего с начала года пользователей обрели более 1100 РВУ на примерно 70 тыс. га.
Дальневосточные ученые выделили новые биоактивные соединения из морских грибов. В перспективе эти вещества могут использоваться для создания противовоспалительных и противоопухолевых препаратов.
В этом году Минпромторг запустил программу субсидирования для производителей оборудования для пищевой промышленности. В ведомстве рассчитывают, что это поможет замещать импорт в отрасли.
Согласован и парафирован ветеринарный сертификат на ввоз из России в Бразилию рыбы и рыбной продукции. Три предприятия уже могут начать экспорт, ведутся переговоры о расширении списка поставщиков.
24 мая 2017 года
Южно-Курильский рыбокомбинат в этом году продолжит добычу скумбрии. Для того чтобы современный флот мог спокойно работать на промысле перспективных объектов, нужно внести изменения в законодательство, отмечает руководитель компании Константин Коробков.