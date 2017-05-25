25 мая 2017 года

Росрыболовство собирается обсудить присвоение кодов орудиям лова

Работа по присвоению кодов ОСМ орудиям лова, которые используются судами, должна быть завершена к 1 июля, подчеркнули в Росрыболовстве. Подробно эту тему планируется обсудить в рамках выездного совещания на Сахалине.

Территориальные управления Росрыболовства ранее проинформировали пользователей, что до 1 июля 2017 г. должно завершиться присвоение кодов ОСМ орудиям добычи, которые применяются или будут применяться пользователями для подачи ССД при вылове с использованием судов.

На совещании, которое провел с регионами заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, обсуждался ход работы по присвоению кодов.

Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Андрей Здетоветский проинформировал о ходе работы по присвоению кодов ОСМ в отношении всех орудий лова, применяемых судами для добычи водных биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. Таким образом, предполагается сформировать унифицированный справочник орудий добычи водных биоресурсов для совершенствования государственного мониторинга водных биоресурсов. «Задача территориальных управлений – провести разъяснительную работу с представителями рыбопромышленных компаний по данному вопросу. Все должны быть предупреждены о последствиях вступления закона об электронном рыбопромысловом журнале в силу», – сказал руководитель Росрыболовства. Эту тему планируется подробно обсудить во время выездного совещания на Сахалине.

Fishnews