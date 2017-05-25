25 мая 2017 года

Насущные вопросы отрасли рассмотрели в Росрыболовстве

Борьбу с браконьерством, отраслевой мониторинг, а также оптимизацию работы научного флота обсудили на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Дела научные

Объединение дальневосточных научно-исследовательских судов на базе флота ТИНРО-Центра завершится к концу года, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. Напомним, соответствующее поручение глава ФАР дал на расширенном заседании коллегии ведомства в конце марта. Ожидается, что такое решение позволит повысить управляемость судами, оптимизировать расходы и увеличить отдачу от морских исследований. Институт уже разработал дорожную карту.

Начальник управления науки и образования Росрыболовства Сергей Голованов доложил о работе научного флота. В Охотском море продолжается комплексная съемка по нерестовому минтаю на судне ТИНРО-Центра «Профессор Кагановский». Начат рейс НИС «Убежденный» для водолазной съемки по нерестовой сельди у побережья Хабаровского края. «Владимир Сафонов» проводит исследования в южной части Охотского моря, маломерные суда – в прибрежных водах залива Петра Великого. 23 мая вышел в рейс РКМРТ «Бухоро» для донной траловой съемки в Беринговом море. Сотрудники МагаданНИРО на судне «Зодиак» начали учетно-ловушечную съемку промысловых беспозвоночных в Северо-Охотоморской подзоне.

НПСы должны работать

Также Сергей Голованов отчитался о штатной работе по внесению изменений в правила рыболовства и корректировке ОДУ на 2017 г. Руководитель Росрыболовства подчеркнул необходимость ускорить процесс согласования документов. «Работать надо уже не в штатном, а в динамичном режиме», – отметил Илья Шестаков.

Он также обратил внимание, что в некоторых регионах у рыбаков и представителей региональных органов власти возникают вопросы по внесению поправок в правила рыболовства, многие не знают о научно-промысловых советах. Глава федерального агентства он поручил управлению организации рыболовства совместно с теруправлениями провести ревизию составов НПС. «Необходимо, чтобы в заседаниях НПС участвовали все органы исполнительной власти. Приглашайте, давайте аргументацию по правилам рыболовства, дорабатывайте совместно, чтобы не возникало вопросов после, тогда, когда приходится их решать в авральном режиме», – сказал Илья Шестаков.

ЭПЖ испытывает все больше рыбаков

Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Андрей Здетоветский рассказал об опытной эксплуатации электронного промыслового журнала. В эксперименте участвуют 169 промысловых судов, в ближайшее время должны подключиться еще 50 единиц флота. В Росрыболовстве придают большое значение тестированию ЭПЖ рыбопромышленниками.

Нелегальным уловам не дадут залежаться

Обсуждая результативность рыбоохранных мероприятий, руководитель ФАР отметил необходимость подготовки проекта закона об утилизации браконьерской продукции до судебных решений. «За основу можно взять опыт по уничтожению санкционной продукции. Через месяц нужно внести проект в Минсельхоз», – подчеркнул Илья Шестаков.

Fishnews