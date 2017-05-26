26 мая 2017 года

Илья Шестаков: Нужно шаг за шагом отработать перезаключение договоров

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поставил задачи по подготовке к заключению договоров о закреплении долей квот на новый период. Необходимо заранее понять все потенциальные трудности, отметил глава федерального агентства.

Общий вылов и встреча лосося

Приоритетные задачи на вторую половину 2017 г. обсудили на оперативном совещании в Росрыболовстве. «В целом отрасль показывает неплохие текущие результаты: и по вылову, и по аквакультуре, но нельзя расслабляться. Необходимо четко определить первостепенные задачи на вторую половину года», – сказал Илья Шестаков, открывая совещание.

О ситуации на промысле отчитался начальник управления организации рыболовства Андрей Космин. Он отметил сохраняющуюся положительную динамику вылова: опережение к уровню прошлого года составляет 3,8%, добыто почти 2 млн тонн. Прибавку обеспечили рыбаки Дальнего Востока и Волжско-Каспийского бассейна. Хорошими темпами идет вылов в зонах иностранных государств, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Руководителя Росрыболовства также интересовала готовность к лососевой путине, которая стартует на Камчатке 1 июня. Андрей Космин заверил, что все необходимые приказы приняты, комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб собраны и регионы готовы к началу промысла.

Распределение квот по новой схеме

Илья Шестаков подчеркнул, что предстоит большой объем работы после выхода постановлений правительства по инвестиционным квотам. Ожидается, что это произойдет в середине июня и за полгода, к 1 декабря, нужно провести отбор заявок. «Уже сейчас важно составить график работы и посмотреть, как будет распределена нагрузка», – подчеркнул руководитель Росрыболовства. Одновременно должна начаться подготовка к перезаключению договоров о закреплении долей квот на вылов на новый период, так как условия договоров поменяются в соответствии с обновленным законом о рыболовстве. При сохранении исторического принципа закрепления долей квот, срок действия договора увеличился до 15 лет, также вырос обязательный порог освоения квот – до 70%. Поправками вводится понятие единого промыслового пространства. В рамках единой квоты пользователь сам определяет, какой вид рыболовства осуществлять: прибрежный или промышленный. В том числе изменяются подходы к регулированию прибрежного рыболовства.

«Важно пока смоделировать ситуацию по части районов промысла вместе с отраслевыми ассоциациями. Нужно отработать шаг за шагом, как мы будем перезаключать договоры, чтобы оценить, какая информация у нас есть на данный момент, каких данных не хватает, заблаговременно понять все потенциальные сложности и риски», – сказал глава ведомства.

Срок действия договоров о закреплении долей истекает 31 декабря 2018 г. Для приведения механизма перезаключения договоров квот в соответствие с изменения отраслевого законодательства завершается подготовка подзаконных нормативно-правовых актов.

Напомним, что вопрос перезаключения договоров рассматривался 22 мая на заседании рабочей группы Совета Федерации. Сенаторы рекомендовали Минсельхозу и Росрыболовству обсудить с рыбаками подготовку проектов подзаконных актов, регламентирующих закрепление долей квот на предстоящий 15-летний период.

Fishnews