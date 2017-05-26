26 мая 2017 года

Константин Бандурин: АтлантНИРО на страже международных интересов России

Стратегическая задача АтлантНИРО – научное обеспечение всей потенциально доступной сырьевой базы российского рыболовства в Атлантическом океане и ЮВТО, отмечает директор института Константин Бандурин.

Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО) был организован 28 марта 1949 г. С момента появления отраслевой НИИ решал задачи комплексного научного обеспечения отечественного рыболовства, прежде всего в океанических районах средней и большой удаленности от портов северо-запада России, а также в бассейне Балтийского моря.

«В целом по своему научно-техническому потенциалу АтлантНИРО вполне может рассматриваться в качестве основной научной организации Северо-Западного региона страны, - подчеркнул директор учреждения Константин Бандурин в интервью газете «Fishnews Дайджест». - Институт в полном объеме обеспечивает отечественное рыболовство в водных объектах Калининградской области, Куршском и Вислинском заливах, бассейне Балтийского моря, а также в Атлантическом океане и юго-восточной части Тихого океана».

По словам Константина Бандурина, к основным приоритетным задачам института в ближайшее время можно отнести работу по сохранению всего комплекса научных исследований, выполняемых АтлантНИРО в последние годы, несмотря на сокращающееся финансирование. Это государственный мониторинг водных биоресурсов как в российской экономической зоне в Балтийском море, так и в районах международных договоров РФ, в которых работает отечественный флот. «Будем проводить мероприятия по оптимизации исследований и определению приоритетов прямых учетных траловых съемок. Необходимо совершенствовать методы определения допустимых уловов для того, чтобы соответствовать современным требованиям, находиться на уровне, достигнутом отечественными и зарубежными коллегами, - подчеркнул директор института. - При этом для обеспечения качества прогнозов запасов и изъятия водных биоресурсов планируем активно использовать методы математического моделирования с учетом опыта отраслевых НИИ Росрыболовства».

Собеседник «Fishnews Дайджест» рассказал, что в качестве стратегической задачи АтлантНИРО в институте рассматривают научное обеспечение всей потенциально доступной сырьевой базы российского рыболовства в Атлантическом океане и ЮВТО. В советский период отечественные ученые и рыбаки разведали и вовлекли в промышленную эксплуатацию значительные запасы рыб и беспозвоночных практически во всех продуктивных районах Атлантического океана и южной части Тихого океана. Сейчас сохраняются возможности расширения промысла ряда объектов, например тунцов, антарктического криля, ставриды ЮТО, океанических кальмаров.

«Мы видим миссию АтлантНИРО в сохранении и закреплении этих и других ресурсов в сфере российского рыболовства в условиях жесткой международной конкуренции, - заявил Константин Бандурин. - Пока основным средством для этого является активная работа в международных организациях (ИККАТ, АНТКОМ, СПРФМО), которую ученые АтлантНИРО проводят совместно с коллегами из ВНИРО и специалистами Росрыболовства. Однако этого недостаточно, для аргументированного отстаивания интересов российского рыболовства и достоверного информирования российских судовладельцев о состоянии сырьевой базы в океанических районах необходимо проведение экспедиционных исследований».

Глава института обратил внимание, что АтлантНИРО располагает двумя научно-исследовательскими судами, готовыми к выполнению экспедиций в любом районе Мирового океана, но из-за недостатка финансирования такие экспедиции не проводятся. Прямой контроль состояния сырьевой базы важен еще и потому, что глобальные изменения климата отражаются и на гидросфере, могут существенно влиять на положение продуктивных зон, численность и распределение гидробионтов, отметил собеседник «Fishnews Дайджест». В пример он привел значительное увеличение запасов сардины-иваси и скумбрии в северо-западной части Тихого океана в последние годы. Такие изменения могут иметь место и в других районах Мирового океана, в частности в ЮТО, подчеркнул Константин Бандурин.

Кроме того, институт планирует развивать направление, связанное с научным обеспечением аквакультуры, с отработкой соответствующих технологий для Калининградской области. Также АтлантНИРО собирается усилить исследования водных биоресурсов во внутренних водоемах региона. Отдельно директор отметил планы по разработке совместных проектов с Калининградским государственным техническим университетом.

«Мы надеемся, что с улучшением общей экономической ситуации в стране и, соответственно, увеличением финансирования рыбохозяйственной науки наши стратегические планы удастся воплотить в жизнь», - резюмировал Константин Бандурин.

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