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Парусник «Седов». Фото пресс-службы МГТУ

Парусник «Седов» отошел к КГТУ

Процесс передачи учебного парусника «Седов» Калининградскому государственному техническому университету (КГТУ) завершен. Таким образом, судно останется в оперативном управлении отраслевого вуза, но есть и проблемные вопросы.

Информации об окончании процедуры передачи парусника, ранее закрепленного за Мурманским государственным техническим университетом, была озвучена на совещании в Росрыболовстве, сообщили Fishnews в пресс-службе МГТУ. В результате в ведении КГТУ оказались два учебно-парусных судна – УПС «Крузенштерн» и УПС «Седов».

Напомним, что распоряжением Правительства РФ сам МГТУ выводится из системы Росрыболовства и передается в ведение Министерства образования и науки. МГТУ будет слит с региональным опорным вузом – Мурманским государственным арктическим университетом (МАГУ).

В пресс-службе МГТУ отметили, что вопрос обеспечения необходимого плавательного ценза остается одним из самых острых и не проработанных в предлагаемой МАГУ модели создания объединенного университета в Мурманске. «Без плавательного ценза (а это срок, который, в соответствии с международными требованиями и в зависимости от специальности, составляет от 8 до 12 месяцев) невозможно получить рабочий диплом при окончании морского вуза. Более того, при смене подведомственности МГТУ придется платить калининградцам за прохождение практики наших курсантов за счет собственных доходов, так как с этого момента курсанты МГТУ «уйдут» из-под юрисдикции Росрыболовства. Их финансирование за счет федеральных средств, выделяемых Росрыболовству в рамках государственного задания по требованиям бюджетного законодательства, будет запрещено», – заявили в пресс-службе.

Fishnews

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