31 мая 2017 года

Правовым актам по инвестквотам может потребоваться доработка

Подписанные постановления по инвестквотам – долгожданные и нужные, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Вместе с тем, считает он, время покажет необходимость вернуться к предложениям, которые в рыбацком сообществе и Совете Федерации выдвигали по механизму для береговой переработки.

Подзаконные акты по квотам на инвестиционные цели наконец увидели свет. В рыбацком сообществе внимательно следили за процессом их подготовки и выдвигали свои предложения.

Постановления долгожданные и нужные, комментирует президент ВАРПЭ Герман Зверев. В то же время остались предложения, которые не были учтены при подготовке документов. По мнению руководителя ассоциации, есть большие сомнения в том, что правила распределения инвестиционных квот для береговых предприятий окажутся эффективными. «Предлагаемый порядок распределения 150 тыс. тонн водных биоресурсов по-прежнему вызывает вопросы», – отметил собеседник Fishnews.

Напомним, что ВАРПЭ предлагала предусмотреть обязательства для тех, кто получает право на вылов под береговую переработку, – подтверждать производство 70% от заявленного при получении квоты объема продукции. «Мы предлагали формулировку, создающую обязательства для инвестора в береговые заводы. Почему в береговые заводы? Потому что в отличие от судов рыбопромыслового флота эти материальные активы на порядок, а в ряде случаев на два порядка дешевле. Создается искушение с помощью этого средства получить значительный объем ресурсов», – указывал Герман Зверев.

Актуальность вопроса об эффективном распределении ресурса отмечали участники профильной рабочей группы Совета Федерации на заседании 22 мая.

По мнению президента ВАРПЭ, время покажет необходимость возврата к тем предложениями, которые выдвигали рыбацкие объединения и Совет Федерации.

Fishnews