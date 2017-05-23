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Береговой рыбозавод в Мурманской области. Фото пресс-службы правительства региона

Проекты в статусе неприкасаемых

Снижение требований к заявителям, претендующим на получение инвестквот под строительство береговых заводов, ослабляет защиту национальных ресурсов от бесхозяйственного использования, отметили участники рабочей группы Совета Федерации.

22 мая в Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию прошло третье заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов для реализации изменений в законе о рыболовстве. Мероприятие провел сенатор от Республики Карелия Игорь Зубарев. Главной темой обсуждения стало состояние подзаконных актов, необходимых для запуска механизма инвестиционных квот.

По словам замдиректора департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Алексея Осинцева, из четырех проектов, внесенных в конце марта в правительство, пока утверждено только распоряжение по видам водных биоресурсов, выделяемых для инвестквот.

«На сегодняшний день проекты постановлений доработаны в аппарате правительства. Два из них – по требованиям к инвестиционным проектам, объектам инвестиций и порядку расчета обеспечения и по типовой форме договора – согласованы с заинтересованными ведомствами», – уточнил представитель департамента. Третий документ, объединяющий порядок подачи заявлений, проведения отбора и распределения инвестиционных квот, все еще находится на согласовании.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в доработанных проектах скорректирован срок проведения заявочной кампании. Она будет продолжаться в течение шести месяцев после утверждения постановлений, что, по мнению регулятора, позволит провести отбор до конца года.

По итогам апрельского заседания правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Минсельхозу было поручено рассмотреть возможность дополнения перечня объектов инвестиций двумя типами судов для Северного бассейна и установить минимальные годовые объемы переработки для береговых заводов с обязательствами инвестора выпускать на построенном объекте не менее 70% от объема продукции, заявленного при подаче документов на инвестквоту.

Однако предложенные изменения не вошли в проекты постановлений. В первом случае министерство указало на отсутствие единой позиции по дополнительным типам судов у регионов и отраслевых объединений Северного бассейна. Отказ от второй поправки аргументирован тем, что «установление обязательства в размере 70% будет на пределе выполнения инвестором» и необходимо «делать более серьезный расчет и анализ под подобную формулировку», что повлечет за собой удлинение сроков рассмотрения и доработки актов.

«И самое главное, это предложение было внесено за пределами установленных регламентом правительства процедур, – заявил Алексей Осинцев. – Если есть необходимость внесения подобных изменений, они должны пройти оценку регулирующего воздействия и очередной круг согласования с федеральными органами исполнительной власти».

«Все процедурные вопросы были пройдены в установленном порядке, поэтому изменения возможны только после выхода этих актов», – поддержал эту позицию замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. Он добавил, что поступившие предложения сейчас обсуждать нецелесообразно: «Нам нужно скорее выпустить эти акты, для того чтобы началась работа».

Вопрос о требованиях к береговым производствам, как указал Игорь Зубарев, является болезненным для многих участников процесса. «И все бы согласились с доработкой этой нормы впоследствии. Но если начнется заявительная кампания, то какие-либо внесения изменений в этот период, существенно изменяющие условия для заявителя, будут невозможны», – напомнил он.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев подчеркнул, что предложения ВАРПЭ, представленные на заседании правкомиссии, были направлены на создание системы надежных гарантий, которая бы не позволяла бесхозяйственно и не по-государственному использовать весьма большой ресурс – 150-160 тыс. тонн ВБР.

«Мы предлагали формулировку, создающую обязательства для инвестора в береговые заводы. Почему в береговые заводы? Потому что в отличие от судов рыбопромыслового флота эти материальные активы на порядок, а в ряде случаев на два порядка дешевле. Создается искушение с помощью этого средства получить значительный объем ресурсов», – пояснил глава ассоциации.

Сейчас такой системы нет, поскольку проекты постановлений правительства не содержат обязательной нормы о расторжении договора инвестквоты с недобросовестными заявителями. По словам Германа Зверева, существенно ослаблены меры ответственности за неисполнение договора – они сводятся к штрафным санкциям, но только в период реализации инвестпроекта.

«После введения объекта в строй никакой ответственности в отношении объема загрузки этого предприятия уже нет и никакой гарантии страховочной у государства уже нет», – констатировал президент ВАРПЭ. Он предложил отразить в протоколе заседания рабочей группы «обеспокоенность, связанную с не совсем надежной защитой национальных биоресурсов при реализации инвестиционных проектов по строительству рыбоперерабатывающих заводов», с чем согласились члены профильного комитета Совета Федерации.

Подводя итоги заседания, Игорь Зубарев отметил, что обсуждаемые документы носят исторический характер для отрасли. «Впервые создается прецедент, когда квота рыбаков поддерживает смежные направления. Происходит это тяжело, может быть, долго, но суммы и вопросы достаточно серьезные, поэтому и обсуждаем их многократно», – заявил сенатор. Он выступил с инициативой провести следующее заседание рабочей группы в третьей декаде сентября.

Fishnews

НазадМетки: аквакультураварпэправительстворосрыболовство

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