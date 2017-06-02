02 июня 2017 года

Росрыболовству предстоит большая работа по аквакультуре

Ключевые задачи, которые необходимо решить для развития аквакультуры, определила коллегия Росрыболовства по итогам мартовского заседания. Вопросы есть и по формированию рыбоводных участков, и по их предоставлению пользователям.

Вовлекать акватории

Большой блок поручений по аквакультуре на 2017 г. вошел в итоговый протокол коллегии Росрыболовства. Документ подписал глава ведомства Илья Шестаков. В числе приоритетов – распределение перспективных для выращивания акваторий. Перед ЦУРЭН поставлена задача завершить работу по созданию геоинформационной системы, содержащей сведения о рыбоводных и рыбопромысловых участках.

В Росрыболовстве рассчитывают решить вопрос с возможностью осуществления аквакультуры на рыбопромысловых участках. Напомним, что в этом году уже был предложен законопроект, позволяющий предпринимателям использовать под индустриальное рыбоводство участок, выделенный им под промышленное рыболовство. Также одна из задач – урегулировать вопрос с аквакультурой на водных объектах, образованных водоподпорными сооружениями.

Территориальные управления Росрыболовства совместно с отраслевыми НИИ должны провести в зоне своей ответственности работу по определению потенциально пригодных для выращивания акваторий. Сведения должны направляться во ВНИРО и комиссии по определению границ рыбоводных участков. Головному институту, в свою очередь, необходимо проанализировать информацию и направить заключение о потенциале производства продукции товарной аквакультуры.

Задача активизироваться по формированию и закреплению РВУ отдельно поставлена перед Приморским и Азово-Черноморским теруправлениями (для АЧТУ – по Республике Крым, Севастополю, Краснодарскому краю и Ростовской области).

Также территориальным органам Росрыболовства поручено отслеживать эффективность использования закрепленных за пользователями РВУ.

В Федеральном агентстве по рыболовству ранее уже заявляли о необходимости закрепить полномочия по определению границ морских РВУ за территориальными управлениями ведомства, вне зависимости от прилегания вод к территории субъекта РФ. Эту работу планируется продолжить.

Рассчитывает Росрыболовство решить проблему предоставления лесных участков для размещения рыбоводной инфраструктуры. Ранее здесь также уже предлагались законодательные инициативы.

Разобраться с торгами

Коллегия указала и на то, что нужно продолжить работу по установлению особенностей проведения торгов для пастбищной аквакультуры тихоокеанских лососей. Это вопрос, решения которого уже несколько лет добиваются предприятия Сахалинской области.

Еще одна задача – предусмотреть возможность заключения договора пользования РВУ с единственным участником аукциона, а также участником, сделавшим предпоследнее предложение на торгах, в случае если победитель отказался от заключения договора. Как рассказывали Fishnews эксперты, включать акватории в работу подчас не дают ситуации, когда участник торгов предлагает высокую цену, становится победителем, но в итоге не вносит доплату и договор о закреплении РВУ не заключается.

Задать направление для пополнения рыбных запасов

Нашел в протоколе отражение и вопрос искусственного воспроизводства водных биоресурсов – стратегию развития этого направления должны представить управление аквакультуры Росрыболовства совместно с управлением науки и образования, Главрыбводом, ВНИРО и ЦУРЭН.

Кроме того, коллегия поручила завершить третий этап работы по оптимизации деятельности бассейновых управлений.

Fishnews