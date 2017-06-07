07 июня 2017 года

Рыбный рынок Владивостока хотят открыть с помощью японцев

Концепцию рыбного рынка во Владивостоке представили японскому инвестору – компании Kiyomura Corporation. Было отмечено, что несколько компаний готовы обеспечить поставки свежих уловов.

Первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов напомнил, что на сегодняшний день существует концепция проекта строительства рыбного рынка на Корабельной набережной. «Это будет двухэтажное здание в форме ската, «хвост» которого станет воздушным переходом с улицы Светланской. В здании будут расположены павильоны торговли свежей и свежемороженой продукцией, кафе, рестораны и суши-бары», – рассказал представитель городских властей.

И.о. директора краевого департамента рыбного хозяйства Сергей Наставшев отметил, что уже есть несколько компаний с прибрежными квотами, готовых обеспечить рынок свежей рыбой.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона, генеральный директор Kiyomura Corporation Токихиро Судо привел в пример один из крупнейших оптовых рынков рыбы и морепродуктов в Токио – «Цукидзи». «Сейчас через интернет к себе домой можно заказать практически любую продукцию, в том числе и рыбу. Но преимущество рынка «Цукидзи» в том, что здесь можно пообщаться с продавцом, почувствовать живую рыбу», – отметил Токихиро Судо.

Напомним, заняться организацией рыбных рынков в отдельных городах поручил президент Владимир Путин. Во Владивостоке подготовка к созданию рыбного рынка ведется уже несколько лет. Тема неоднократно обсуждалась на заседаниях краевого общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, специалисты отмечали сложный вопрос с финансированием проекта, а также ряд других проблем.

Fishnews