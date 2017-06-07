Рыбный рынок Владивостока хотят открыть с помощью японцев

07 июня 2017 года
В Приморском крае специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР проверят рыбопромысловые суда и посетят межобластную ветлабораторию. Затем гости отправятся на Камчатку.
Дальневосточное таможенное оформление проведет 19 июня публичные слушания правоприменительной практики. Планируется обсудить темы ремонта судов за рубежом и предварительного информирования на морском транспорте.
05 июня 2017 года
О слагаемых успеха промысла пелагических объектов рассказал на семинаре в ТИНРО-Центре ведущий научный сотрудник Виктор Филатов. Специалист представил экспертную оценку, как негативное влияние того или иного фактора способно снизить вылов.
02 июня 2017 года
Добыча, хранение и переработка иваси связаны с рядом существенных сложностей. Однако новые игроки готовы подключиться к ее освоению, чтобы успеть занять свою нишу на вновь открывающемся рынке.
Семинар по проблемам освоения пелагических объектов пройдет в столице Приморья 5 и 6 июня. Специалисты ТИНРО-Центра осветят вопросы добычи и переработки сардины-иваси, скумбрии и сайры. Планируется представить технические возможности для промысла.
В мае семинары по работе с информационной системой «Меркурий» посетило около 40 представителей от более чем 20 рыбопромысловых и транспортных компаний, сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
07 июня 2017 года
Росрыболовство сообщило о начале работы федеральной горячей линии «Рыбоохрана России». Прием информации о нарушениях также осуществляется в территориальных управлениях ведомства.
В правилах рыболовства для Азово-Черноморского бассейна подробно прописали порядок действий в случае добычи запрещенных видов или превышения допустимого прилова. Предполагается, что эти поправки помешают контролерам предъявлять необоснованные требования.
В Приморском крае специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР проверят рыбопромысловые суда и посетят межобластную ветлабораторию. Затем гости отправятся на Камчатку.
Во ВНИРО считают приемлемым мировое соглашение с представителями Церкви о передаче ныне занимаемого институтом здания. Однако только при наличии «четких гарантий» предоставления ученым другого помещения.
Дальневосточное таможенное оформление проведет 19 июня публичные слушания правоприменительной практики. Планируется обсудить темы ремонта судов за рубежом и предварительного информирования на морском транспорте.
Детский яхт-клуб Невельска открыл первый парусный сезон за последние два десятилетия. Возрождение клуба повысит престиж морских профессий в Сахалинской области и поможет в профориентации молодежи, считают в фонде «Родные острова».
На заседании секции охраны водных экосистем, созданной ЦУРЭН, специалисты рекомендовали разработать эколого-рыбохозяйственные требования для освоения углеводородов на морском шельфе и внутренних водных объектах.
Межведомственная рабочая группа Росрыболовства и Пограничной службы рассмотрела вопросы пересечения госграницы, определения веса живого краба и заполнения промыслового журнала.
В Белгородской области сотрудники Россельхознадзора перехватили более 200 кг красной икры из США, предназначавшейся для получателя на Украине. Санкционную продукцию сожгли.
Япония и Таиланд подписали договор о борьбе с браконьерством. Таким образом королевство демонстрирует свою приверженность цивилизованному рыболовству, а Страна восходящего солнца добивается прослеживаемости происхождения морепродуктов.