«Рыбоохрана России» принимает звонки

07 июня 2017 года
В правилах рыболовства для Азово-Черноморского бассейна подробно прописали порядок действий в случае добычи запрещенных видов или превышения допустимого прилова. Предполагается, что эти поправки помешают контролерам предъявлять необоснованные требования.
Во ВНИРО считают приемлемым мировое соглашение с представителями Церкви о передаче ныне занимаемого институтом здания. Однако только при наличии «четких гарантий» предоставления ученым другого помещения.
На заседании секции охраны водных экосистем, созданной ЦУРЭН, специалисты рекомендовали разработать эколого-рыбохозяйственные требования для освоения углеводородов на морском шельфе и внутренних водных объектах.
Межведомственная рабочая группа Росрыболовства и Пограничной службы рассмотрела вопросы пересечения госграницы, определения веса живого краба и заполнения промыслового журнала.
06 июня 2017 года
На лососевой путине в Камчатском крае рыбинспекторы и силовые структуры особое внимание уделяют контролю за перевозкой уловов и рейдам на реках. В Усть-Большерецком районе уже изъято в общей сложности около 3 тонн нерки и чавычи.
Временное исполнение обязанностей руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства возложено на Самира Джафара оглы Кулиева.
07 июня 2017 года
Концепцию рыбного рынка во Владивостоке представили японскому инвестору – компании Kiyomura Corporation. Было отмечено, что несколько компаний готовы обеспечить поставки свежих уловов.
В правилах рыболовства для Азово-Черноморского бассейна подробно прописали порядок действий в случае добычи запрещенных видов или превышения допустимого прилова. Предполагается, что эти поправки помешают контролерам предъявлять необоснованные требования.
В Приморском крае специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР проверят рыбопромысловые суда и посетят межобластную ветлабораторию. Затем гости отправятся на Камчатку.
Во ВНИРО считают приемлемым мировое соглашение с представителями Церкви о передаче ныне занимаемого институтом здания. Однако только при наличии «четких гарантий» предоставления ученым другого помещения.
Дальневосточное таможенное оформление проведет 19 июня публичные слушания правоприменительной практики. Планируется обсудить темы ремонта судов за рубежом и предварительного информирования на морском транспорте.
Детский яхт-клуб Невельска открыл первый парусный сезон за последние два десятилетия. Возрождение клуба повысит престиж морских профессий в Сахалинской области и поможет в профориентации молодежи, считают в фонде «Родные острова».
На заседании секции охраны водных экосистем, созданной ЦУРЭН, специалисты рекомендовали разработать эколого-рыбохозяйственные требования для освоения углеводородов на морском шельфе и внутренних водных объектах.
Межведомственная рабочая группа Росрыболовства и Пограничной службы рассмотрела вопросы пересечения госграницы, определения веса живого краба и заполнения промыслового журнала.
В Белгородской области сотрудники Россельхознадзора перехватили более 200 кг красной икры из США, предназначавшейся для получателя на Украине. Санкционную продукцию сожгли.
Япония и Таиланд подписали договор о борьбе с браконьерством. Таким образом королевство демонстрирует свою приверженность цивилизованному рыболовству, а Страна восходящего солнца добивается прослеживаемости происхождения морепродуктов.