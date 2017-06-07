07 июня 2017 года

«Рыбоохрана России» принимает звонки

Росрыболовство сообщило о начале работы федеральной горячей линии «Рыбоохрана России». Прием информации о нарушениях также осуществляется в территориальных управлениях ведомства.

В Росрыболовстве с началом лососевой путины открыто круглосуточное дежурство для получения сигналов о нарушении правил вылова. Запустить федеральную горячую линию рыбоохраны поручил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на совещании по подготовке к весеннему нересту. Сейчас завершены все технические и организационные процедуры, рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР. Сообщить о нарушениях можно по телефону 8 (495) 987-06-88.

Работа федерального коммуникационного канала не потеряла свою актуальность, очаги активного нелегального промысла возникают в течение всего года в разных концах страны, отметили в ведомстве.

Штабы по организации промысла и группы оперативного реагирования в регионах уже созданы. В этом году в период лососевой путины в совместные рейды с рыбоохраной выйдут сотрудники Росгвардии, Пограничной службы ФСБ России, МВД, ГИМС, а также общественные инспекторы.

Fishnews