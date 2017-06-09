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Глава ФАО призвал ослабить пресс на морские ресурсы

Гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организация Объединенных Наций (ФАО) Жозе Грациану да Силва заявил о чрезмерном и нерациональном использовании морских ресурсов. По его словам, треть всех морских рыбных запасов эксплуатируется на биологически неустойчивых уровнях.

Мировой океан предлагает не только вызовы, но и решения для реализации Повестки дня в области устойчивого развития, отметил гендиректор ФАО Жозе Грациану да Силва на Конференции ООН по океану. Он подчеркнул, что необходимо более эффективно управлять этими решениями в целях глобальной продовольственной безопасности.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАО, более 3 млрд человек употребляют рыбу как источник животного белка. Для 300 млн человек морское рыболовство – способ заработка, причем подавляющее большинство занимается мелким промыслом, являющимся основой экономики прибрежных поселков и городов во многих развивающихся странах.

Конференция ООН по океану направлена на реализацию четырнадцатой цели устойчивого развития, предусматривающей сохранение и устойчивое использование океанов, морей и морских ресурсов.

«Неустойчивость приводит ко многим рискам, и за нее надо заплатить высокую цену, - сказал Жозе Грациану да Силва. - Сегодня многие рыбные хозяйства во всем мире практикуют чрезмерный вылов, имея низкую производительность и очень низкую рентабельность».

По словам генерального директора ФАО, такое положение усиливает давление на ресурсы, из-за чего почти треть всех морских рыбных запасов эксплуатируется на биологически неустойчивых уровнях. Это в три раза превышает уровень эксплуатации, зафиксированный 40 лет назад, отметил докладчик. Жозе Грациану да Силва добавил, что ежегодный промысел увеличился бы примерно на 20% (на 32 млрд долларов ежегодно), если бы партнеры сотрудничали в деле восстановления чрезмерно эксплуатируемых зон.

Четырнадцатая цель - ликвидация незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла к 2020 г. По данным ФАО, на браконьерство приходится до 26 млн тонн уловов в год, это каждая шестая пойманная рыба. Стоимость незаконной добычи составляет 23 млрд долларов. ННН-промысел подрывает усилия по обеспечению устойчивого использования морских ресурсов.

Отмечается, что большого прогресса в международной борьбе с ННН-промыслом удалось добиться в 2016 г., когда вступило в законную силу Соглашение о мерах государства порта. К нему уже присоединилось почти 50 сторон, включая Европейский союз, Индонезию, США, а также малые островные развивающиеся государства.

«ННН-промысел представляет угрозу для морской жизни, препятствует развитию и процветанию уязвимых стран, он должен быть полностью остановлен», - сказал министр сельского хозяйства Швеции Свен Эрик Бухт. Он сообщил, что королевство вложило 4,5 млн долларов в борьбу с браконьерством и другие проекты ФАО.

Fishnews

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