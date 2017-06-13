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Кенийские рыбаки ведут промысел. Фото Центра новостей ООН

Здоровье океанов будут поправлять по плану

Участники Конференции ООН по океану утвердили план действий, предусматривающий 14 конкретных мер по сохранению и защите крупных водоемов Земли. Кроме того, принято 1300 добровольных обязательств в этой сфере.

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 9 июня завершилась первая международная Конференция по океану. Ее участники приняли План действий по защите крупных водоемов Земли – призыв к действиям, сообщили Fishnews в Центре новостей ООН.

На пресс-конференции председатель Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томсон заявил, что саммит был успешным. «Я на 100% удовлетворен результатами Конференции по океану», – сказал Питер Томсон. Он подчеркнул, что сейчас весь мир знает об угрозах океанам.

«Мы все знаем, что мы должны делать. Мы знаем, что мы больше не можем выбрасывать использованные пластиковые пакеты в океаны, потому что этот пластик окажется внутри рыбы, а со временем и внутри нас», – обратил внимание председатель Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что на конференции удалось повысить осведомленность о проблемах океанов и морей.

По словам Питера Томсона, на мероприятии между государствами не обнаружилось существенных разногласий, характерных для других саммитов такого рода. «И это потому, что все воспринимают океаны как общее наследие человечества. Когда мы говорим об океанах, то нет различий между странами Севера и Юга, Запада и Востока. Если океан умрет, то мы все умрем», - сказал Питер Томсон.

Сопредседатель конференции, вице-премьер Швеции Изабелла Ловин заявила, что океаны впервые получили должное внимание, в котором отчаянно нуждаются.

Изабелла Ловин рассказала, что делегаты государств-членов ООН, а также представители научных кругов, бизнеса и гражданского сообщества заявили о готовности остановить загрязнение океанов, чрезмерный вылов рыбы, смягчить последствия глобального потепления, а также делать все возможное для того, чтобы вернуть океанам здоровье.

Представитель Швеции сообщила, что в «реестр добровольных обязательств» внесено 1300 обещаний от государств-членов Организации Объединенных Наций, предприятий, неправительственных организаций и системы ООН. Эти обязательства направлены на содействие защите морской среды, снижение уровня ее загрязнения и предотвращение повышения кислотности океана.

По словам Изабеллы Ловин, есть конкретные итоги по партнерским диалогам в области выполнения четырнадцатой цели устойчивого развития, предусматривающей улучшение здоровья океана.

Заместитель генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам Ву Хунбо рассказал, что в ходе конференции проведено 8 пленарных заседаний, 150 параллельных мероприятий и 40 выставок. Он отметил, что приятый план действий предусматривает 14 конкретных мер по сохранению и защите морей.

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