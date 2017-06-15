16 июня 2017 года

Владимир Путин: Совместная работа на Курилах возможна

России нужно создавать благоприятные условия для решения территориальных проблем, связанных с Южными Курилами, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что говорить об окончательных решениях пока преждевременно.

Напомним, что о начале консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились в декабре. По итогам апрельских переговоров в Москве глава российского государства рассказал, что стороны решили сформировать в ближайшее время перечень приоритетных проектов. Планируется, что этим летом японская бизнес-миссия посетит Южно-Курильский район, где изучит возможности проектов, в частности, в сфере аквакультуры, добычи и переработки водных биоресурсов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на брифинге после «Прямой линии» 15 июня Владимиру Путину задали вопрос об активизации программы совместной деятельности на Курилах: «В Японии это означает начало запуска передачи островов. Скажите, пожалуйста, для России что это значит?»

«Мы исходим из того, что совместная работа на островах возможна. И мы к этому относимся так, что мы должны создавать благоприятные условия для решения территориальных проблем. Какую форму приобретут окончательные решения, мы пока не знаем. Но без создания соответствующих условий, которые должны выражаться в повышении обстановки доверия, сделать вообще ничего невозможно», – подчеркнул президент.

Он добавил, что есть и отягощающие проблему вопросы. «Вопросы обеспечения безопасности, в том числе и в этом регионе, обязательств Японии со своими союзниками. Это все очень тонкие вещи, которые требуют очень тщательного и взвешенного рассмотрения и проработки, - отметил Владимир Путин. - В зависимости от того, как пойдет эта работа, будут приняты окончательные решения. Говорить пока об этом преждевременно».

Fishnews