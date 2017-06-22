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Судам Фарер упростят путь в российские воды. Фото пресс-службы Росрыболовства

Судам Фарер упростят путь в российские воды

Росрыболовство и Погранслужба разработали упрощенную схему переходов рыбацких судов Фарерских островов в исключительную экономзону РФ через контрольные точки. Россия, в свою очередь, заинтересована в увеличении вылова сельди и скумбрии в зоне Фарер.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в ходе официального визита на Фареры встретился с премьер-министром Акселем Вилхелмсоном Йоханнесеном, заместителем премьер-министра и министром рыболовства Хэйни Хойдалом, а также с министром иностранных дел и торговли Полем Михельсеном.

Глава Росрыболовства обратил внимание на символичность встречи. «Ровно 40 лет назад, летом 1977 года, на Фарерских островах прошла встреча министра рыбного хозяйства СССР Александра Акимовича Ишкова с премьер-министром Фарерских островов Аттли Дамом. Отрадно, что на протяжении всего этого времени, даже в самые сложные моменты Россия и Фареры находили приемлемые решения и взаимодействовали в дружеской атмосфере», – отметил Илья Шестаков.

Фарерские острова отказались от введения санкций против Российской Федерации, поэтому и Россия сделала для Фарерских островов исключение из режима контрмер, которые применила в отношении всех государств-членов Евросоюза, в том числе Дании.

«Мы продолжаем импортировать продукцию с территории Фарерских островов. В свою очередь, фарерская сторона взаимно шла нам навстречу в отношении нераспространения на российские рыболовные суда исполнительного приказа «О выгрузке и продаже рыбы и рыбной продукции», отложив его действие до 2018 года», – обратил внимание руководитель ФАР.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, с 1 января 2018 г. любая выгрузка или перегрузка уловов с российских судов в фарерских портах должна будет осуществляться согласно фарерской системе взвешивания. Взвешиванию подлежат как минимум 10% от выгружаемого объема каждого вида биоресурса. Капитан должен будет минимум за 6 часов уведомлять рыболовную инспекцию о времени и месте выгрузки. В связи с тем, что применение этих требований к флоту РФ неизбежно повлечет дополнительные временные и финансовые затраты судовладельцев, российская сторона направила предложения, нивелирующие данные риски.

Участники переговоров обсудили возможность расширения зоны промысла креветки в исключительной экономзоне России фарерскими судами. Еще одной темой стало упрощение для рыбацкого флота Фарер порядка прохождения морских контрольных пунктов в Баренцевом море.

Илья Шестаков отметил, что в отношении границ вылова креветки отраслевой науке дано поручение проработать вопрос. Кроме того, на основании обращений фарерской стороны Росрыболовство и Пограничная служба ФСБ России совместно разработали схему по сокращению переходов фарерских судов в рамках прохождения контрольных точек. Российская сторона в свою очередь заинтересована в увеличении объема прилова сельди в фарерской рыболовной зоне с 10 тыс. тонн до 14 тыс. тонн, а также в увеличении квоты скумбрии и количества судов РФ, которые могут вести единовременно вылов в водах Фарер. Фарерская сторона согласилась рассмотреть эти предложения.

Fishnews

  • Судам Фарер упростят путь в российские воды. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Официальный визит заместителя министра сельского хозяйства – руководителя Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВА на Фарерские острова. Фото пресс-службы Росрыболовства
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