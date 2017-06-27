27 июня 2017 года

Герман Зверев: Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Росрыболовство должно обсудить в регионах с рыбаками детальную схему грядущего перезакрепления долей квот, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он подчеркивает, что предпринимателям нужно знать, какие объемы ресурсов будут получать компании с 2019 г.

В мае Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров провела общее собрание, на котором определила главные направления работы на ближайший год. Члены ассоциации рассмотрели как системные вопросы развития отрасли, так и ряд болевых точек, создающих барьеры для хозяйственной деятельности компаний в регионах.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства», что главной задачей ассоциация признала предстоящее закрепление квот на 15-летний период. Два члена совета – Дмитрий Кожарский и Руслан Теленков – определены в качестве сокоординаторов. «Мы планируем вместе с Росрыболовством в ближайшие полтора месяца провести тестовые расчеты по некоторым подзонам», - сообщил глава отраслевого объединения.

Он рассказал, что на портале проектов нормативных правовых актов было размещено уведомление об одном из постановлений правительства, устанавливающих процедуру перезаключения договора о закреплении доли квот. Однако самого текста на сайте не было. «Такие уловки порождают дополнительную нервозность для бизнеса. Мало того что закон написан сложно и мутно, и уже по этой причине резко увеличивает градус настороженности в отрасли. Так еще не публикуются для обсуждения и ключевые документы.

Почему я называю это уловкой? Потому что мы уже знакомы с этой технологией: разместить на сайте regulation.gov.ru уведомление о начале процедуры обсуждения проекта постановления, подержать это уведомление три месяца, а потом – за три дня до окончания процедуры публичного обсуждения – разместить сам проект. Времени для того, чтобы толком изучить текст, уже не останется, зато в сопроводительных документах будет указано, что текст находился на стадии обсуждения три месяца», - обратил внимание Герман Зверев.

По его мнению, в Росрыболовстве недооценивают необходимость тесной повседневной совместной работы с отраслевыми объединениями при подготовке нормативных актов, устанавливающих правила доступа к изначальному производственному ресурсу с 1 января 2019 г.

Напомним, что вопрос перезаключения договоров рассматривался 22 мая на заседании рабочей группы Совета Федерации. Сенаторы рекомендовали Минсельхозу и Росрыболовству обсудить с рыбаками подготовку проектов подзаконных актов на расширенном совещании.

Глава ВАРПЭ считает это очень хорошим предложением. «Такие встречи нужно проводить и на Камчатке, в Магадане, в Мурманске, во Владивостоке – везде, - подчеркнул собеседник «Fishnews – Новости рыболовства». - Нужно делать тестовые расчеты, чтобы уже сейчас руководитель каждого предприятия понимал, какой объем ресурсов будет закреплен за предприятием с 1 января 2019 года. Отрасль хорошо помнит, как происходило заключение договоров в 2008 году, все помнят свои страхи – не забыли».

По его словам, если бы речь шла просто о перезаключении договоров, такой тревоги не было бы. Однако с 1 января 2019 г. появляется новая правовая конструкция – единый договор, а значит, возникает вопрос: «Каким окажется ресурсное наполнение единого договора, суммирующего промышленную и прибрежную квоты предприятия?»

Президент ассоциации заметил, что руководитель Росрыболовства Илья Шестаков постарался «убрать «арбузную корку», на которой можно было сильно поскользнуться и получить открытый перелом» - рыбохозяйственный реестр. В новой редакции закона реестр как «фильтр» при закреплении долей на новый период уже не предусмотрен.

«Возникли колоссальные сомнения относительно того, насколько точно, полно и всеобъемлюще рыбохозяйственный реестр зафиксировал реорганизационные процедуры, которые происходили с 2008 года. Малейшая ошибка – это тонны, десятки и тысячи тонн. В Росрыболовстве увидели слабое звено и поняли: если сделать его фундаментом будущей кампании по перезаключению, все может обрушиться с большим грохотом. Теперь необходимо и другие «слабые звенья» выявить и устранить», - резюмировал Герман Зверев.

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