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Побережье острова Итуруп

Япония высадит на Южных Курилах бизнес-десант

Около 70 японских чиновников и предпринимателей будут искать на Кунашире, Итурупе и Шикотане места для реализации совместных проектов в рыболовстве, аквакультуре и других отраслях. Планируется, что делегация из Немуро прибудет уже 29 июня.

Российское Министерство внутренних дел предложило специальную зону для совместной экономической деятельности РФ и Японии на Южных Курилах, рассказал в интервью информагентству Nikkei губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

По словам главы региона, деятельность на особой территории будет регулироваться «общими международными правилами». Губернатор также поднял вопрос о создании компании, в которой Россия и Япония будут представлены на паритетных началах. Олег Кожемяко рассказал, что такая организация необходима для территориального зонирования и обеспечения инфраструктурой. Собеседник Nikkei заметил, что от японской стороны до сих пор не поступило предложений о рамках для совместной экономической деятельности.

По данным японского информагентства, 29 июня на Курилы из Немуро прибудет судно с делегацией из примерно 70 японских чиновников и предпринимателей. Они в течение пяти дней будут искать на Кунашире, Итурупе и Шикотане места для реализации совместных проектов в рыболовстве, аквакультуре, туризме и других отраслях экономики. Возглавит эту группу специальный советник японского премьер-министра Синдзо Абэ Эйичи Хасегава. Ожидается, что российскую сторону будет представлять Олег Кожемяко и ряд других чиновников, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам губернатора, в случае успешного визита, Россия и Япония уже нынешним летом смогут начать переговоры о создании правовой основы для сотрудничества.

Напомним, что о начале консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились в декабре. По итогам апрельских переговоров в Москве глава российского государства рассказал, что стороны решили сформировать в ближайшее время перечень приоритетных проектов.

Fishnews

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