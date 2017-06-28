28 июня 2017 года

Добыча лосося – в большом плюсе

К 26 июня предприятия Дальнего Востока освоили 12,3 тыс. тонн тихоокеанских лососей - на 43% больше, чем за аналогичный период 2015 г. Почти вся эта рыба добыта в Камчатском крае.

Ход промысла обсудили на заседании штаба дальневосточной «красной» путины, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, сейчас активная добыча идет у побережья Камчатки: общий вылов составил 11,558 тыс. тонн (+47% к аналогичному периоду 2015 г.). Основной вылов идет в Петропавловско-Командорской подзоне. В уловах преобладает нерка и чавыча, их добыто 10,7 тыс. тонн и 223,4 тонны соответственно.

В Сахалинской области уловы лосося пока небольшие, но динамика положительная: поймано 715 тонн (+6%). Стартовала путина в Магаданской области, скоро к промыслу подключатся и другие дальневосточные регионы.

Врио директора Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Михаил Коваленко рассказал, что в бассейнах рек края продолжаются научно-исследовательские работы по оценке состояния запасов и биологии лососей. Завершается учет ската молоди из рек западного и восточного побережий полуострова, начинается сбор материала на западном побережье из наиболее значимых водотоков. На 26 июня проанализировано 1,321 тыс. особей.

По предварительным результатам наблюдений, скат горбуши довольно обилен как для рек западно-камчатского побережья, где в прошлом году нерестилось урожайное поколение, так и для восточно-камчатских рек, в которых численность горбуши четного поколения в последнее время увеличивается.

С 15 июня на пути миграции нерки на нерест в истоке озера Азабачье проводятся учетные работы с помощью гидроакустического комплекса NetCor. В этом году из-за позднего распаления льда на озере и ледохода основной заход производителей был пропущен. В начале июля по мере концентрации рыбы перед нерестовыми притоками планируется облет озера для мониторинга захода нерки. Тогда же ожидаются первые оценки численности пропуска.

Особое внимание на заседании штаба уделили мечению молоди на рыборазводных лососевых заводах Росрыболовства, а также арендованных и частных предприятиях.

«Осуществление мечения выпускаемой молоди чрезвычайно важно по двум причинам. Во-первых, это повышает точность прогнозирования подходов в период путины, а значит – положительно влияет на эффективность регулирования промысла. Во-вторых, Россия обязана отчитываться о выполнении мечения лососевых согласно обязательства в рамках пятисторонней комиссии по тихоокеанским лососям, куда кроме России входят США, Япония, Южная Корея и Канада. Отчет по своей территории предоставляет каждая страна-участница», – отметил научный руководитель ВНИРО Михаил Глубоковский.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил подведомственным рыбоводным предприятиям и теруправлениям взять на особый контроль работу по обеспечению мечения молоди лососевых.

«Если на государственных заводах выполнение госзадания по мечению молоди выполняется практически в полном объеме, то на арендованных и частных рыборазводных предприятиях данная работа выстроена не всегда на должном уровне. Мониторинг – один из ключевых факторов эффективного регулирования лососевой путины, а без мечения точность этого фактора серьезно страдает. Ну а о том, что необходимо выполнять международные обязательства, думаю, и говорить излишне. Прошу всех обратить на это особое внимание и должную работу провести», – подчеркнул Петр Савчук.

Fishnews