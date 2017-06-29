29 июня 2017 года

Сахалин получил «лососевые» поручения

До конца недели рыбохозяйственные организации и союзы Сахалинской области, отраслевая наука и территориальное управление Росрыболовства должны предложить эффективные способы и меры регулирования промысла лососей в заливе Терпения на юге-востоке острова.

На Сахалине состоялось селекторное совещание под руководством заместителя главы Федерального агентства по рыболовству Петра Савчука, на котором обсудили вопросы организации и регулирования лососевой путины в регионе. Напомним, ранее ДВНПС на основе предложений профильной рабочей группы рекомендовал вернуться к рассмотрению рекомендаций по организации промысла.

В ходе селектора сахалинцам было дано поручение подготовить рекомендации по открытию добычи лососей в заливе Терпения.

«Со своей стороны мы должны предложить меры регулирования, взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами. В том числе предложить систему мер по охране рек от браконьеров», - рассказал корреспонденту Fishnews председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Максим Козлов.

Он сообщил, что стороны выработают систему мер и единый подход к их реализации в рамках рабочих групп. «Уже к пятнице рыбаки, теруправление и наука должны каждый со своей стороны отработать вопросы и предложить варианты взаимодействия», - отметил представитель отраслевого объединения.

Несмотря на первоначальный запрет промысла в заливе Терпения, пересмотр мер регулирования стал возможным после траловых съемок. В результате горбуши осенней популяции, традиционно приписываемой к северо-восточному Сахалину и Хабаровскому краю, было учтено несколько больше, чем ранее. Ожидается, что большие подходы горбуши перераспределятся в том числе и на восточную сторону залива Терпения. Это дает основание рассмотреть возможность открытия части залива для лова лосося, хотя точную цифру по подходам наука пока затрудняется озвучить.

Fishnews