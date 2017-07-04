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Рыбозавод на Камчатке

Власти Камчатки хотят повлиять на нерадивых рыбопромышленников

Множество рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки пока не имеют своей системы утилизации. Региональные парламентарии намерены добиться установки специального оборудования на всех рыбозаводах края за два года.

Вопрос обсуждался 3 июля на заседании комитета Законодательного собрания Камчатского края по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности. Перед депутатами выступили глава регионального агентства по ветеринарии Марина Ништа, заместитель руководителя инспекции краевого государственного экологического надзора Владимир Живолудов, а также представители экологической общественности.

Они рассказали, что на Камчатке работают порядка 190 рыбоперерабатывающих заводов и 24 предприятия по утилизации рыбных отходов мощностью 900 тонн в сутки. По сравнению с ситуацией двухгодичной давности - это прогресс, отметили докладчики. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального парламента, до 2020 г. предприниматели планируют установить дополнительное оборудование мощностью 400 тонн в сутки. Однако достаточное количество предприятий пока не имеют своей системы утилизации.

Проблема усугубляется тем, что, когда предприятия отчитываются об утилизации рыбных отходов у сторонних организаций или в море за пределами трехмильной зоны, проверить эту информацию невозможно из-за отсутствия механизма контроля, обратили внимание докладчики. Чтобы сократить расходы, некоторые рыбопереработчики устраивают несанкционированные свалки отходов красной рыбы, загрязняющие почву и водоемы. Согласно статье 10.8 КоАП РФ за это предусмотрен штраф до 700 тыс. рублей или санкция в виде приостановления работы предприятия на срок до 90 суток. Однако поймать нарушителей за руку чрезвычайно сложно.

Вице-спикер краевого парламента Роман Гранатов обратил внимание, что достаточно серьезные проблемы имеются в Усть-Большерецком и Соболевском районах. «Я думаю, совместно с министерством рыбного хозяйства и общественниками мы должны найти какое-то «соломоново решение» и повлиять на нерадивых рыбопромышленников, найти рычаги воздействия. Необходимо сделать так, чтобы максимум через два года все предприятия, которые хотят заниматься переработкой рыбы, установили на своих производствах мощности по утилизации отходов», – подчеркнул парламентарий.

Напомним, что к 2020 г. правительство Камчатского края планирует путем субсидирования увеличить утилизационные мощности до 1000 тонн в сутки. А региональные депутаты даже заявили о готовности участвовать в рейдах по выявлению незаконных свалок рыбных отходов.

Fishnews

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