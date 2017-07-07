07 июля 2017 года

Руководитель ДВТУ: Ситуация с «Доброфлотом» уникальна

Поручение президента по статусу рыбопродукции, изготовленной в открытом море, подтверждает, что необходимы изменения законодательства, чтобы избежать коллизий, считает начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.

Вопрос по ситуации с группой компаний «Доброфлот» руководству Дальневосточного таможенного управления задали на пресс-конференции 7 июля. Начальник ДВТУ Юрий Ладыгин отметил, что тема статуса продукции возникла полтора года назад. «Мы считаем, что продукция, которая произведена в открытом море на российском судне, но из иностранных товаров, является иностранной. Это подтверждено решением суда третьей инстанции», – сказал руководитель управления. Он добавил, что любой иностранный товар, перемещаемый через границу, подлежит декларированию; вопрос уплаты таможенных платежей подтвержден Минфином и Федеральной таможенной службой.

При этом ситуацию с «Доброфлотом» Юрий Ладыгин назвал уникальной. Начальник ДВТУ напомнил о задаче, которую поставил президент Владимир Путин. Как уже сообщал Fishnews, поручение главы государства 29 июня на заседании коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития зачитал вице-премьер – полпред президент в ДФО Юрий Трутнев: Правительству РФ в трехмесячный срок решить вопрос правового регулирования и определения статуса продукции, изготовленной в открытом море на российских судах, а также обеспечения возможности ее беспрепятственной доставки на российский берег.

Докладная записка на имя президента и его решение подтверждают, что необходимы изменения законодательных актов, чтобы не возникало тех коллизий, которые есть сейчас, полагает руководитель управления. Федеральные органы власти решают, как быть дальше, добавил он.

Fishnews