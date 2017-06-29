29 июня 2017 года

Президент дал новое поручение по продукции из открытого моря

Глава государства Владимир Путин поставил задачу в три месяца решить вопрос правового регулирования и определения статуса продукции, изготовленной в открытом море на российских судах.

Поручение главы государства зачитал на совместном заседании коллегий Минвостокразвития и Генпрокуратуры в Хабаровске 29 июня вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев: «Нежелание федеральных органов власти решать существующую проблему определение статуса товаров, изготовленных в открытом море на российском судне, является угрозой продовольственной безопасности страны и идет вразрез с национальными интересами РФ.

Учитывая изложенное, Правительству РФ в трехмесячный срок решить вопрос правового регулирования и определения статуса продукции, изготовленной в открытом море на российских судах, и беспрепятственной доставки на российский берег».

Как сообщает корреспондент Fishnews, заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в ДФО напомнил о прошлогодней ситуации, с которой столкнулась ГК «Доброфлот», и той задаче, которую он ставил в связи с этим. Со своей позицией на заседании выступил управляющий группой компаний Александр Ефремов.

Напомним, что поручение правительству рассмотреть вопрос об изменениях в законодательство РФ, связанных с определением страны происхождения товаров при ввозе в Россию рыбопродукции, которая изготовлена в открытом море, глава государства также давал в декабре 2016 г. Вопрос неоднократно рассматривался на заседаниях межведомственной рабочей группы при Контрольном управлении президента.

Fishnews