Президент дал новое поручение по продукции из открытого моря

29 июня 2017 года
Перед Хабаровским краем открываются хорошие перспективы по лососю, но важен грамотный подход к использованию ресурса, его сохранение и пополнение, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на совещании с рыбаками в столице региона.
28 июня 2017 года
Правительство утвердило перечень заболеваний, препятствующих работе на судах. В список попали туберкулез, гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем, психические расстройства и множество других болезней.
Делегация японских чиновников и бизнесменов прибыла на Южные Курилы, чтобы оценить перспективы совместной экономической деятельности. В числе прочего гости посетят объекты рыбного хозяйства.
27 июня 2017 года
Северо-Восточное и Приморское теруправления Росрыболовства отказали компаниям, зарегистрированным во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, в заключении договоров пользования на прибрежный промысел в водах Курил. Между тем такое решение противоречит указаниям федерального агентства.
Росрыболовство должно обсудить в регионах с рыбаками детальную схему грядущего перезакрепления долей квот, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он подчеркивает, что предпринимателям нужно знать, какие объемы ресурсов будут получать компании с 2019 г.
26 июня 2017 года
Законопроект, который должен исключить разночтения новых правил регулирования прибрежного рыболовства, Госдума планирует рассмотреть 5 июля. Из закона собираются убрать возможность заморозки рыбы на судах при осуществлении «прибрежки».
29 июня 2017 года
Перед Хабаровским краем открываются хорошие перспективы по лососю, но важен грамотный подход к использованию ресурса, его сохранение и пополнение, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на совещании с рыбаками в столице региона.
Делегация японских чиновников и бизнесменов, прибывшая на Южные Курилы, осмотрела объекты Кунашира. Визитеры ознакомились с предложениями, в частности, в сферах рыбопереработки и марикультуры.
До конца недели рыбохозяйственные организации и союзы Сахалинской области, отраслевая наука и территориальное управление Росрыболовства должны предложить эффективные способы и меры регулирования промысла лососей в заливе Терпения на юге-востоке острова.
Совет Федерации принял законопроект, регламентирующий товарное выращивание рыбы на прудах на водотоках и допускающий использование земельных участков для размещения объектов рыбоводной инфраструктуры.
К 28 июня отечественные пользователи в общей сложности освоили 2,33 млн тонн водных биоресурсов. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
28 июня 2017 года
С начала «красной» путины в Камчатском крае изъяли более 4 тонн незаконно добытых лососей и 137 транспортных средств. Из-за усиления контроля участились случаи агрессивной реакции браконьеров, большинство из которых вооружены, отмечают в теруправлении Росрыболовства.
В этом году компании Приморского края, занимающиеся выращиванием трепанга, не смогли в срок произвести очередной выпуск молоди на рыбоводном участке в Хасанском районе. Запрет на разведение объектов аквакультуры в границах морских памятников природы вынесло Приморское ТУ Росрыболовства.
Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в городе Клин, в Подмосковье. «Мы рассчитываем таким образом усовершенствовать систему поставок рыбопродукции в России», - заявили в холдинге.
Правительство утвердило перечень заболеваний, препятствующих работе на судах. В список попали туберкулез, гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем, психические расстройства и множество других болезней.
Минюст отказал в регистрации приказа, позволяющего учитывать удаленность района промысла при определении начальной цены на аукционах по продаже долей квот в зонах действия международных договоров. Такое решение приведет к негативным последствиям, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев.