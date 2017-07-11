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Астраханский рыбинспектор осужден за взятку

Красноярский райсуд Астраханской области вынес приговор бывшему госинспектору Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства. Его оштрафовали на 1 млн рублей за получение взятки.

Суд установил, что бывший государственный инспектор астраханского отдела ВКТУ Росрыболовства получил от звеньевого ООО «Иголкинское» 30 тыс. рублей за общее покровительство в период разрешенного промысла. При получении денег чиновник был задержан сотрудниками ФСБ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, суд признал инспектора виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Помимо штрафа осужденный также на 2 года лишился права занимать должности в органах, осуществляющих госконтроль и надзор за использованием и охраной водных биоресурсов и среды их обитания.

Напомним, в январе этого года за взятки были оштрафованы еще двое сотрудников Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства, а в сентябре 2016 г. по подозрению в мздоимстве задержали заместителя министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

Fishnews

НазадМетки: росрыболовство

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