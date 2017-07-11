Астраханский рыбинспектор осужден за взятку

11 июля 2017 года
Международный рыбопромышленный форум и выставку в Санкт-Петербурге посетят делегации крупнейших рыболовных стран. В Росрыболовстве рассчитывают, что в мероприятиях примут участие и зарубежные партнеры ведущих российских компаний.
10 июля 2017 года
В этом году в Хабаровском крае отказались от «олимпийской системы» организации промысла лосося на Амуре. Такое решение принято с учетом комплекса факторов: от необходимости сохранения ресурса до решения социальных задач, прокомментировал зампред правительства - министр природных ресурсов края Александр Ермолин.
Размещенный на российском заводе заказ компании «Антей» – первый проект постройки специализированного краболовного судна в нашей стране, который может дать начало новому направлению в гражданском морском судостроении.
На Дне рыбака в столице Приморья представители отрасли получили награды, а гости – шоу, бесплатную уху и хорошее настроение.
07 июля 2017 года
С наступающим Днем рыбака тружеников отрасли поздравил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
В ежедневном режиме Fishnews сообщает о том, что происходит в рыбной отрасли России и других стран. Для того чтобы читатель мог оперативно получить информацию о самом важном, мы решили каждую пятницу представлять обзоры о ключевых событиях и заявлениях уходящей недели.
11 июля 2017 года
Практически на всей территории Камчатки – и на западном побережье, и на восточном – созданы заводы с современной переработкой водных биоресурсов, важно, чтобы эти предприятия были обеспечены сырьем, отмечает председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто» Игорь Редькин.
Поправки, запрещающие заморозку уловов прибрежного рыболовства на судах, нужно принимать до конца весенней сессии, считает председатель профильного комитета Совета Федерации Михаил Щетинин.
Международный рыбопромышленный форум и выставку в Санкт-Петербурге посетят делегации крупнейших рыболовных стран. В Росрыболовстве рассчитывают, что в мероприятиях примут участие и зарубежные партнеры ведущих российских компаний.
В Организации Объединенных Наций работают над проектом договора по сохранению морского биоразнообразия за пределами национальной юрисдикции. Документ будет основываться на принципах Конвенции ООН по морскому праву.
В прошлом году Ростовская область произвела более 20 тыс. тонн товарной рыбы. Власти региона рассчитывают, что в течение пяти лет отрасль выйдет на объем 32 тыс. тонн.
10 июля 2017 года
Правительство Ростовской области учредило звание «Лучший работник рыбной отрасли Дона». Присваиваться оно будет ежегодно к профессиональному празднику – Дню рыбака.
Северокорейские рыбаки все чаще вторгаются в исключительную экономическую зону Японии. Для выдворения нарушителей регулярно задействуются корабли береговой охраны.
Фотоконкурс «Романтика рыбацкой профессии» проводит Русская рыбопромышленная компания. Отдать свои голоса за понравившиеся работы можно до 15 июля.
В этом году в Хабаровском крае отказались от «олимпийской системы» организации промысла лосося на Амуре. Такое решение принято с учетом комплекса факторов: от необходимости сохранения ресурса до решения социальных задач, прокомментировал зампред правительства - министр природных ресурсов края Александр Ермолин.
Размещенный на российском заводе заказ компании «Антей» – первый проект постройки специализированного краболовного судна в нашей стране, который может дать начало новому направлению в гражданском морском судостроении.