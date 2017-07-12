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Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий ГЛУЩЕНКО

Терорганам дана команда помогать, а не препятствовать

Увеличить объемы производства товарной рыбы до 700 тыс. тонн реально, если перенацелить регулирующие органы, особенно на местах, на содействие рыбоводству вместо противодействия, уверен руководитель Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко.

На всероссийском совещании по проблемам развития товарной аквакультуры, организованном Минсельхозом и Росрыболовством при участии Росрыбхоза в Ростове-на-Дону 29 июня, рассматривались правильные вопросы, считает председатель правления ассоциации Василий Глущенко. Приоритетные направления работы в области товарного рыбоводства озвучила рыбохозяйственная наука, причем акцент сделан на практической пользе результатов исследований для бизнеса. Обсуждалась необходимость если не увеличения, то хотя бы сохранения объемов господдержки на текущем уровне.

Перед рыбоводными хозяйствами была поставлена новая цель – увеличить объемы производства товарной рыбы к 2030 г. до 700 тыс. тонн. «Сначала речь шла о 600 тыс. тонн, правда, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков нас поправил, поскольку в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса заложено на 100 тыс. тонн больше. На самом деле и 700 тыс. тонн достичь можно. Можно, если мы будем как следует работать, и если для поддержки товарного рыбоводства будет задействован весь доступный арсенал сил и средств», – рассказал Fishnews Василий Глущенко.

Он подчеркнул, что это относится и к нормативно-правовой базе, которая совершенствуется и пополняется новыми законами, и к организационной работе аппарата Росрыболовства – прежде всего его территориальных органов. «Региональная сеть подведомственных учреждений федерального агентства должна быть нацелена, это отметил руководитель ведомства, не на противодействие рыбоводству, а наоборот, на полное содействие этому виду деятельности», – напомнил председатель правления Росрыбхоза.

Пока еще не все территориальные управления Росрыболовства видят своей задачей помощь развитию аквакультуры. Проблемы у рыбоводных предприятий возникали и в зоне ответственности Московско-Окского теруправления, и прикавказского отдела Азово-Черноморского теруправления.

По договоренности с профильным департаментом Минсельхоза и Росрыболовством Ассоциация «Росрыбхоз» планирует до конца лета провести выездные совещания в Белгороде и на территории одного из регионов ЮФО, где эти вопросы будут рассматриваться с привлечением бизнеса, представителей местной власти вплоть до глав районных организаций, а также прокуратуры и других контролирующих органов.

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

НазадМетки: аквакультураросрыболовство

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