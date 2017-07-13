13 июля 2017 года

На Сахалине актуализировали состав рыбохозяйственного совета

Правительство Сахалинской области внесло изменения в состав регионального рыбохозяйственного совета. Так, назначен новый председатель СРХС.

Сахалинский рыбохозяйственный совет – коллегиальный орган при правительстве области, действующий на общественных началах. Предусмотрено, что решения СРХС учитываются при издании правовых актов губернатора и правительства региона.

Совет создан для выработки предложений по координации деятельности субъектов рыболовства и рыбохозяйственной деятельности, рассмотрения вопросов рационального использования, воспроизводства и охраны водных биоресурсов, рыбохозяйственных научных исследований, реализации программ развития отрасли в Сахалинской области.

Как сообщает корреспондент Fishnews, за последнее время в рыбохозяйственном комплексе островного региона произошел целый ряд кадровых изменений – часть из них отразили в составе СРХС.

Председателем совета теперь будет и.о. зампредседателя правительства области Анатолий Макоедов. В состав также включены заместитель руководителя регионального агентства по рыболовству, начальник управления ВБР и флота Сергей Ом, новая глава СахНИРО Валентина Жарикова, начальник управления КМНС правительства области Владимир Поломарчук.

Из совета исключены Сергей Диденко, Александр Буслов, Николай Мизинин, Игорь Быстров.

Изменения внесены постановлением правительства Сахалинской области от 7 июля 2017 г. № 322.

Fishnews