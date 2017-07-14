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Команда «Родных островов» и участники молодежного форума «Новая земля - 2017» провели экологический субботник. Фото пресс-службы фонда

«Родные острова» организовали молодежь на экосубботник

Команда регионального фонда «Родные острова» и участники молодежного форума «Новая земля - 2017» провели экологический субботник на берегу моря возле отделения парусного спорта.

Молодежный форум «Новая земля - 2017» проходит в Невельске в четвертый раз. Он собрал 60 участников из восьми муниципальных образований Сахалинской области. Основными направлениями стали добровольчество, 70 лет образования региона и Год экологии в России.

Лекторами форума выступили и представители фонда «Родные острова». Так как одна из тем - экология, было решено провести практическое занятие. Идея организовать субботник пришла быстро, быстро выбрали и площадку - отделение парусного спорта.

Директор Детско-юношеской спортивной школы Юлия Рыбаченко в приветствии форумчанам отметила, что парусный спорт - изюминка Сахалинской области. Раньше им занимались только в Холмском районе, а теперь детский яхт-клуб открылся и в Невельске.

Команда фонда рассказала ребятам о благотворительной деятельности «Родных островов», о реализованных проектах и ответила на все вопросы. Ребятам интересовал опыт организации экологических акций и работа с волонтерами. Спортсмены провели для гостей экскурсию по отделению парусного спорта. Юные яхтсмены вышли в море и показали, чему они научились, а также рассказали о яхтах и об истории создания отделения.

Ребята убрали с берега мусор, оставленный людьми, которые приходят полюбоваться парусным спортом. Попутно участники форума поучились работе с волонтерами. «Я думаю, в ближайшее время им самим придется проводить такие мероприятия, и этот опыт будет полезен», - отметил член попечительского совета «Родных островов» Игорь Янчук.

Он напомнил, что отделение парусного спорта возродилось благодаря инициативе общественников и совместной работе благотворителей и администрации.

«Ребята хотели бы вернуться сюда вновь, только просят уже, чтобы акция была масштабнее, и они готовы в этом помогать», - рассказала организатор форума Валерия Шайхвалиева.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Родных островов», проведение подобных мероприятий рассчитано на то, чтобы пробудить у молодежи желание помогать в охране окружающей среды и бережно и внимательно относиться к природе своего города.

Напомним, фонд «Родные острова», учредителями которого выступили рыбохозяйственные компании Сахалинской области, был создан весной 2016 г. Основными направлениями деятельности стали поддержка начинающих и профессиональных спортсменов региона, оказание помощи детям в сложной жизненной ситуации и развитие талантов одаренных детей.

В частности, при поддержке «Родных островов» уже дважды был организован массовый субботник на пляже возле села Лопатино.

Fishnews

  • Команда «Родных островов» и участники молодежного форума «Новая земля - 2017» провели экологический субботник. Фото пресс-службы фонда
  • Команда «Родных островов» и участники молодежного форума «Новая земля - 2017» провели экологический субботник. Фото пресс-службы фонда
  • Команда «Родных островов» и участники молодежного форума «Новая земля - 2017» провели экологический субботник. Фото пресс-службы фонда
  • Команда «Родных островов» и участники молодежного форума «Новая земля - 2017» провели экологический субботник. Фото пресс-службы фонда
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