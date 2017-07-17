17 июля 2017 года

Рыбаки просят продлить опломбировку ТСК до конца года

Предприятия не успевают опломбировать технические средства контроля на судах в соответствии с рекомендациями Росрыболовства до 1 сентября, отмечает вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков. АЯП считает, что срок необходимо продлить до конца года.

Напомним, методические рекомендации по опломбированию оборудования, входящего в состав технических средств контроля, Росрыболовство утвердило распоряжением от 10 июля 2017 г. № 37. Документ подготовлен для реализации порядка оснащения судов ТСК, утвержденного приказом Минсельхоза 13 июля 2016 г. № 294.

«У членов Ассоциации «Ярусный промысел» нет замечаний по тексту рекомендаций, - сообщил Fishnews вице-президент АЯП Вячеслав Бычков. - Мы исходим из того, что все эти тонкости технических процедур – куда наклеить этикетку, через какое отверстие протянуть стяжку и прочее – они в большей степени, конечно, ориентированы на сервисные организации».

Однако возникает серьезная проблема со временем, подчеркнул представитель отраслевого объединения. «Не скрою, после наших настойчивых обращений переходный период, отведенный на опломбирование ТСК в соответствии с рекомендациями, продлили до 1 сентября. На общем собрании ВАРПЭ я поднимал этот вопрос, и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сказал, что ведомство предложило пограничной службе перенести крайний срок до начала осени», - напомнил Вячеслав Бычков.

Он обратил внимание, что весь флот членов ассоциации сейчас на промысле, а специалисты сервисных организаций для опломбировки ТСК должны побывать на судах. «И как нам все успеть за оставшиеся полтора месяца? Придется менять производственные планы: или думать, как доставить опломбировщиков в экспедиции, или подгонять суда в порты. Я глубоко убежден, что до 1 сентября – это форс-мажорный срок, - заявил собеседник Fishnews. – Согласованная позиция АЯП звучит так: переходный период нужно продлить до конца года».

Вячеслав Бычков также отметил, что нагрузка на сервисные организации, проводящие опломбировку, колоссально возрастет. Он подчеркнул, что Ассоциация «Ярусный промысел» понимает важность и нужность опломбировки ТСК, но долгие подготовка и согласование рекомендаций поставили рыбаков в очень тяжелое положение.

Fishnews