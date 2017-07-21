21 июля 2017 года

Рыбопереработка рассчитывает на ТОР

Создание территории опережающего развития «Николаевск» в Хабаровском крае стало откликом на инициативы инвесторов, готовых реализовать проекты в рыбной отрасли и судоремонте. Бизнес продолжает их проработку и рассчитывает на механизм ТОР, рассказали в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна.

Создание территории опережающего социально-экономического развития «Николаевск» Правительство РФ официально оформило в апреле. Специализация новой ТОСЭР – проекты в сфере рыбной промышленности и судоремонта. Основой для территории опережающего развития стали как раз те отрасли, к которым проявляют интерес инвесторы, рассказали ранее власти Николаевского района.

Задействовать планируется 7 площадок – «Река Лонгари», «Мыс Перовского», «Иннокентьевский», «Мыс Кошка», «Николаевский судостроительный завод», «Чныррах» и «Оремиф».

Создание ТОР должно устранить инфраструктурные ограничения, с которыми столкнулся бизнес, - нехватку электроэнергии – за счет строительства новых мощностей. Рыбопромышленники заинтересованы в такой господдержке.

«Мы подали заявки в Корпорацию развития Дальнего Востока, для того чтобы получить статус резидентов. Сейчас документы проходят согласование», - рассказал Fishnews вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Алексей Решетов. Бизнес рассчитывает, что механизм ТОР заработает, и особые условия предпринимательской деятельности, которые предусмотрены в законодательстве для территорий опережающего развития, можно будет использовать для развития береговой рыбопереработки.

Fishnews