Минсельхоз собирается изменить правила торгов для аквакультуры

25 июля 2017 года
Весенний замор воблы в ерике Воробьевский Астраханской области вызван медленным подъемом паводковых вод, отметили в Волго-Каспийском теруправлении Росрыболовства. Сообщается, что на момент гибели рыбы нерестовые площади были залиты на 10%.
Руководителя Охотского теруправления Росрыболовства подозревают в получении взятки в 750 тыс. рублей. По данным следствия, чиновника поймали с поличным в Магадане.
Рыбохозяйственный совет Ненецкого автономного округа на ближайшем заседании рассмотрит вопросы о выделении промысловых участков и строительстве завода для воспроизводства сиговых.
24 июля 2017 года
Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства проинформировало рыбаков о временной системе контрольных пунктов (точек) для судов, которые работают на промысле сайры, скумбрии и сардины-иваси.
Договор о предоставлении доли квоты на инвестиционные цели может быть заключен не раньше чем через 10 рабочих дней после закрепления долей. Такая мера позволит предпринимателям защитить свои права в случае их нарушения, считают в ФАС России.
В Астраханской области пройдут аукционы по участкам для индустриальной аквакультуры, всего на торги выставили 10 лотов. Объекты разведения пользователи выберут самостоятельно.
25 июля 2017 года
Весенний замор воблы в ерике Воробьевский Астраханской области вызван медленным подъемом паводковых вод, отметили в Волго-Каспийском теруправлении Росрыболовства. Сообщается, что на момент гибели рыбы нерестовые площади были залиты на 10%.
За первое полугодие предприятия Республики Карелия вырастили 7,4 тыс. тонн товарной рыбы и посадочного материала и 19 тонн мидий. В работу включились пять новых хозяйств.
В Хасанском районе Приморья пограничники пресекли деятельность очередного нелегального цеха по переработке краба. В помещении находилось более 400 кг продукции, хозяйка дома уже привлекалась за аналогичное правонарушение.
Руководителя Охотского теруправления Росрыболовства подозревают в получении взятки в 750 тыс. рублей. По данным следствия, чиновника поймали с поличным в Магадане.
Страны-члены Всемирной торговой организации изучили предложения по введению санкций за вредоносные субсидии в области рыболовства. Планируется, что следующим этапом переговоров станет министерская конференция в Буэнос-Айресе в следующем году.
Россельхознадзор сообщил о правилах ввоза рыбных товаров в США. Этой информацией нужно руководствоваться при обследовании предприятий, а также при сертификации продукции на экспорт.
Рыбохозяйственный совет Ненецкого автономного округа на ближайшем заседании рассмотрит вопросы о выделении промысловых участков и строительстве завода для воспроизводства сиговых.
В конце июля на остров Матуа (Средние Курилы) отправятся гидробиологи Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Они продолжат исследования уникальной морской биоты, начатые в прошлом году.
В Приморском крае за незаконный вылов краба в промышленных масштабах местный житель получил два года обязательных работ. Также суд обязал его возместить причиненный ущерб - более 2,3 млн рублей.
24 июля 2017 года
Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства проинформировало рыбаков о временной системе контрольных пунктов (точек) для судов, которые работают на промысле сайры, скумбрии и сардины-иваси.