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Рыбоводное хозяйство в Астраханской области

Минсельхоз собирается изменить правила торгов для аквакультуры

Министерство сельского хозяйства РФ уведомило о разработке проекта постановления, вносящего изменения в правила организации и проведения торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком.

Напомним, что правила утверждены постановлением Правительства РФ от 15 мая 2014 г. № 450. Для распределения новых участков, а также участков, на которые расторгнут договор, предусматривается проведение аукционов, для других случаев – конкурс. Особые условия – для крымских участков и акваторий, на которых рыбоводством занимались до вступления в силу закона об аквакультуре на основании лицензии на водопользование и заключенного в соответствии с ней договора пользования водными объектами, сообщает корреспондент Fishnews.

Если выставляются РВУ, расположенные на водных объектах и (или) их частях, не прилегающих к территории муниципальных образований, на континентальном шельфе и в исключительной экономзоне РФ, – торги объявит Росрыболовство, в ином случае – его теруправление. Организатор торгов принимает решение о создании специальной комиссии, определяет порядок ее деятельности и утверждает ее состав.

«Необходимость внесения изменений в Правила возникла в ходе проведения мониторинга законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в области аквакультуры (рыбоводства) и правоприменительной практики, а также поступивших предложений от органов государственной власти субъектов Российской Федерации и рыбоводных хозяйств», – говорится в сопроводительных материалах.

Позднее должен быть размещен сам текст проекта акта.

Fishnews

НазадМетки: аквакультураправительстворосрыболовство

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