Межведомственная рабочая группа займется проблемой браконьерства на Сахалине

27 июля 2017 года
Вылов водных биоресурсов российскими пользователями к 25 июля достиг 2,8 млн. тонн - на 3,6% выше уровня прошлого года. Более 1,8 тонн освоили рыбаки на Дальневосточном бассейне.
26 июля 2017 года
В Чукотском автономном округе заявки на «традиционный» лов лососей в 2018 г. подали менее 1,5 тыс. человек - лишь 10% от всех представителей коренных народов региона. Срок направления обращений истекает 1 сентября.
Рыбопромышленники и таможенники Дальнего Востока предложили создать рабочую группу по вопросам начисления таможенных платежей. Планируется, что она, в частности, поможет разобраться с платежами за ремонты судов за рубежом.
Добыча тихоокеанских лососей на Камчатке с начала путины превысила 115 тыс. тонн. В других регионах подходы рыбы гораздо слабее, а в Сахалинской области ученые говорят о подтверждении негативного прогноза по горбуше.
25 июля 2017 года
Весенний замор воблы в ерике Воробьевский Астраханской области вызван медленным подъемом паводковых вод, отметили в Волго-Каспийском теруправлении Росрыболовства. Сообщается, что на момент гибели рыбы нерестовые площади были залиты на 10%.
Министерство сельского хозяйства РФ уведомило о разработке проекта постановления, вносящего изменения в правила организации и проведения торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком.
27 июля 2017 года
Россельхознадзор предложил проект решения Евразийской экономической комиссии об использовании электронной ветеринарной сертификации. Изменения позволят полностью исключить подделку бумажных документов, говорится в сопроводительных материалах.
Правительство и частные инвесторы Японии изучают возможности сотрудничества с предприятиями Камчатского края в рыбной промышленности и сельском хозяйстве. Делегация соседней страны посетит рыбозаводы региона.
Вылов водных биоресурсов российскими пользователями к 25 июля достиг 2,8 млн. тонн - на 3,6% выше уровня прошлого года. Более 1,8 тонн освоили рыбаки на Дальневосточном бассейне.
26 июля 2017 года
В Чукотском автономном округе заявки на «традиционный» лов лососей в 2018 г. подали менее 1,5 тыс. человек - лишь 10% от всех представителей коренных народов региона. Срок направления обращений истекает 1 сентября.
Единый реестр проверок бизнеса будет планомерно пополняться новой информацией. В том числе - о контрольно-надзорных мероприятиях, не являющихся проверками, если они создают юридически значимые последствия для подконтрольных субъектов.
В Томской области расследуют уголовное дело в отношении местного жителя, который, по версии следствия, незаконно добыл в общей сложности 23 особи стерляди и осетра. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.
Два промысла красной рыбы на востоке Камчатского края начали процедуру сертификации по стандартам Морского попечительского совета (MSC).
Рыбопромышленники и таможенники Дальнего Востока предложили создать рабочую группу по вопросам начисления таможенных платежей. Планируется, что она, в частности, поможет разобраться с платежами за ремонты судов за рубежом.
Министр окружающей среды Австралии Джош Фриденберг предложил увеличить зону коммерческого рыболовства в водах страны с 64 до 80%. По мнению ученых, от этого сильно пострадают экосистемы, в частности, в Коралловом море.
Министерство финансов представило для обсуждения законопроект «О регулировании обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Таким образом власти рассчитывают навести порядок в установлении и изменении выплат и создать комфортную среду для бизнеса.