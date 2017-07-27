27 июля 2017 года

Межведомственная рабочая группа займется проблемой браконьерства на Сахалине

Ситуация с браконьерством требует принятия незамедлительных мер, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук по итогам поездки по побережью залива Терпения Сахалинской области. Замглавы федерального ведомства сообщил, что решением проблемы займется межведомственная рабочая группа.

В рамках работы на Сахалине заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук побывал в районах. Ситуация с незаконным ловом в заливе Терпения вызывает серьезную обеспокоенность, рассказал замглавы ведомства по итогам поездки.

В этом году в заливе предлагалось вообще запретить промышленный лов, в итоге специалисты остановились на ограничениях добычи горбуши по принципу «четверо суток пропуска – трое суток промысла». Предполагается, что такая мера поможет обеспечить заполнение нерестилищ. Однако в нынешней ситуации получается, что выигрывают браконьеры.

Для решения проблемы срочно будет собрана межведомственная рабочая группа и предприняты определенные шаги, подчеркнул собеседник Fishnews. «Мы сейчас готовим соответствующее письмо в ФСБ России, прокуратуру, сейчас проверки пойдут», - отметил он.

Fishnews