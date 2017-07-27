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Генеральный директор инженерно-производственной холодильной компании «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Павел Клименко: Заморозка должна быть экономной

На сегодняшний день существует несколько проверенных технических решений, которые позволяют рыбоперерабатывающему предприятию избежать лишних затрат на заморозку, охлаждение и обогрев, отмечает генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко.

«Во-первых, надо использовать оборудование подходящего назначения. Если требуется обеспечить холодоснабжение предприятия с производительностью, например, 80 (100/150/250/…) тонн готовой продукции в сутки, подрядчик с заказчиком должны выбрать оптимальное решение конкретно под эти объемы. При этом необходимо сравнивать капитальные и эксплуатационные расходы на объект в целом», - рассказал Павел Клименко в статье для журнала «Fishnews – Новости рыболовства».

Гендиректор «Колд Трейд» подчеркнул, что в любой системе холодоснабжения больше всего электроэнергии потребляет компрессорный агрегат, поэтому на его выбор нужно обращать особое внимание. Самое главное – выбрать тип компрессора: полугерметичный (бессальниковый), в корпусе которого размещена обмотка двигателя и винтовая пара, или открытый (сальниковый) компрессор, где электромотор вынесен наружу.

Специалист привел пример: допустим, нужно замораживать 200 тонн рыбы в сутки, для чего требуется 1000 кВт холода. Эту производительность могут обеспечить два или даже один открытый винтовой компрессор в составе нашего агрегата. А самый мощный полугерметичный компрессор имеет холодопроизводительность примерно 120 кВт, следовательно, их нужно 8-9 штук – 8-9 отдельных потребителей электричества. Не секрет, что при равных условиях один электродвигатель, например, с установленной мощностью в 100 кВт потребляет меньше, чем 10 электродвигателей мощностью по 10 кВт.

Еще одно из главных отличий – регулирование производительности компрессоров, - обратил внимание руководитель компании. В промышленных открытых компрессорах используется плавная регулировка производительности от 10 до 100% с помощью золотника, а в полугерметичных, например, фирмы Bitzer, – ступенчатая – 50-75-100%. То есть если полугерметичному компрессору нужно работать в режиме 55% холодопроизводительности, он будет вынужден работать на 75%, потребляя электричество в избытке на 20%. А открытый компрессор плавно выйдет на требуемый режим – 55%. Таким образом, компрессор Bitzer почти всегда будет потреблять электроэнергии от 20 до 24% больше, чем открытый промышленный компрессор.

Гендиректор «Колд Трейд» также рассказал о подборе типа хладагента, способах пуска электродвигателя компрессора, выборе схемы холодоснабжения и рекуперации тепла. подчеркнул, что все эти способы сэкономить применяются десятки лет, со времен создания холодильного оборудования. «Многие вещи стали эффективней, оптимальнее, появилась хорошая автоматизация, системы мониторинга, диспетчеризации, сохранения энергии и т.п., но основы – прежние. Просто сегодня многие в России про них забыли», - отметил Павел Клименко.

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