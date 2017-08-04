04 августа 2017 года

Максим Козлов: В электронную эру нельзя вступать с «сырыми» системами

Идея перехода на электронные системы работы, снимающие излишние административные барьеры, положительная. Однако эти программы должны функционировать без сбоев и не создавать хозяйствующим субъектам проблемы, отмечает глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим Козлов.

С 1 января отрасли предстоит перейти на обязательную электронную ветсертификацию. И это часть общих изменений. «Сегодня мы вступаем в новую, электронную, эпоху. Именно так можно обозначить переход на электронные средства учета и контроля. Ведь это касается не только ветеринарной сертификации, но и рыболовства в целом. С одной стороны, это электронное оформление ветеринарно-сопроводительных документов, с другой – тестирование электронного промыслового журнала», – обращает внимание Максим Козлов, возглавляющий Ассоциацию рыбопромышленников Сахалина и Ассоциацию «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» (сейчас идет процесс консолидации этих организацией).

Однако пока системы не работают достаточно четко и выверено, чтобы на них переходить, отмечает собеседник Fishnews. «Если недостатки не будут устранены, после обязательного внедрения это обернется для рыбаков серьезными негативными последствиями. Ведь непредоставление или предоставление данных с запозданиями – нарушение закона», – подчеркнул он.

Острой проблемой остается обеспечение бесперебойной связи для удаленных районов промысла и маломерных судов. «По сведениям телекоммуникационных операторов, Сахалинская область, с учетом Курильских островов, покрыта связью только на 40%. А требования в части перехода на электронные системы контроля и учета на всех распространяются одинаковые», – отметил Максим Козлов.

По мнению руководителя бизнес-объединения, нужно определить правила вхождения в новый этап в новые отношения. Целесообразно выработать защитные мероприятия, чтобы избежать непредусмотренных последствий.

«Идея перехода на электронные системы работы, снимающие излишние административные барьеры, положительная и рыбаками поддерживается. Однако программы эти должны работать без сбоев и не создавать хозяйствующим субъектам проблемы», – подчеркнул представитель бизнес-сообщества.

В объединении считают: учет и контроль надо привязать к местам сдачи уловов, которые определит регион. Необходимо освободить уполномоченных лиц организаций от ведения тяжелой документации по выписке ветеринарных документов, полагает глава ассоциации.

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